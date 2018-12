TERMOLI. Squilli di Trombetta: analisi dei risultati ottenuti dalle squadre termolesi nell'ultimo fine settimana sportivo.

Questa settimana la parte più alta del podio spetta ancora di diritto alla squadra di virtuosi della stecca da biliardo, l'Accademia A.Giancone di Termoli (Voto 10). Ormai questa squadra è una splendida realtà, dopo aver pagato lo scotto del noviziato alla prima di campionato, ha inanellato fino a venerdì scorso solo vittorie, l'ultima quella ottenuta con uno schiacciante 1 - 4 addirittura in casa della prima in classifica, il Casalbordino, che adesso divide la prima piazza proprio con i termolesi. Gli stessi avversari battuti hanno riconosciuto che adesso il Termoli è fortemente candidata alla vittoria del campionato, la gara è stato un autentico capolavoro. Il prossimo venerdì in casa c'è il derby con la squadra di Campobasso, un derby testa-coda, ma guai a sottovalutarli: sappiamo che a volte i cosiddetti colpi di coda potrebbero far male, ma l'Accademia non ci cascherà. Forza, ragazzi!

Siamo al Basket di serie C Silver e l' Airino Basket Termoli (voto 9) che si è prontamente riscattato dopo la sconfitta per un punto sul filo di sirena patita sette giorni fa in casa contro il Mosciano. Questa volta i ragazzi termolesi hanno sommerso sotto una gragnola di canestri il Basket Chieti. La partita per Marinaro & Co si è messa subito in discesa, in alcuni frangenti a metà incontro il vantaggio sugli ospiti era triplicato e questo andamento ideale ha permesso a coach Massimo Di Lembo di poter gettare nella mischia alcuni giovanissimi della nidiata come Pascucci, Pasquale che ha segnato pure 6 punti e Lentinio, più i vari Ponsanesi e Tedesco che già avevano calcato il parquet da serie C.

Ancora Basket categoria Giovanili under 16 A.S.D. Molise Basket Young (voto 8,5). In un campionato regionale giovanile dove è pressoché impossibile seguire l'andamento cronologico delle giornate, l'unica cosa positiva che riusciamo a capire è che la suddetta squadra termolese guidata dal grande Michele Bertinelli è prima in classifica e questo è senza meno positivo. Meno bene invece il cammino dell'altra squadra termolese Airino Basket alla quale diamo come voto un 6 d'incoraggiamento per via della crescita di giovani cestisti anche se non arrivano risultati per il momento.

Poche le note positive questa settimana e quindi scendiamo dal podio e passiamo al Calcio D’Eccellenza Città di Termoli (voto 5,5). La squadra di Paolo Di Lena poteva ingranare la settima vittoria consecutiva e così consolidare oltreché migliorare la propria posizione in zona play off e invece contro l’Olimpia Riccia - che non rappresentava sulla carta un ostacolo insormontabile - ha anche rischiato dopo essere passato subito in vantaggio di essere superato, poi però per fortuna un rigore ha salvato il salvabile e almeno ha mitigato giusto un po’ l’amarezza, ma anche questa volta come nelle precedenti, la squadra ha sbagliato troppo sotto porta rischiando poi di perdere. Serve più concreticità in zona gol, i funambolismi lasciamoli agli altri.

Sempre il calcio ma di Promozione con il Termoli 2016 (voto 5). Questa squadra da circa due mesi sembra una squadra in caduta libera: dopo la sconfitta con la l' Aurora Capriati quando si parlava di zona play off, è stato un continuo discendere in classifica e adesso siamo a pochi punti dall’essere risucchiati in zona rossa play out. Una metamorfosi incredibile, anche se il tempo per cercare una risalita c’è ancora, con tutto un girone di ritorno da disputare.

Chiudiamo con il Volley di serie C femminile Termoli Pallavolo (voto 4,5). Premettiamo, per non creare equivoci, che i nostri voti sono sempre dati per giudicare i risultati numerici, non certo per giudicare le singole atlete di cui nutriamo il massimo rispetto per quello che fanno. Domenica sera è andato in scena il medesimo copione al quale assistiamo da diverse partite a questa parte: anche contro il Nereto - diretta concorrente - le nostre ragazze sono partite alla grande stravincendo il primo set, poi, come ha detto anche il loro coach Mottola, è arrivato il solito black out e la squadra si è persa strada facendo, mancando di lucidità, malizia ed esperienza. Così facendo, hanno spianato la strada verso la vittoria alle squadre avversarie che hanno portato a casa punti preziosissimi. Avendo ora perso queste occasioni ghiotte per portare fieno fresco in cascina/ classifica, non sappiamo cosa potrà succedere nel prossimo trittico di gare che aspetta alle ragazze termolesi, visto che incontreranno il Lanciano, quarto in classifica, la Do.Gi, prima in classifica, e poi la seconda in classifica la Junior Volley.

Ai prossimi squilli!