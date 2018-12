TERMOLI. Importante affermazione per la coppia Lorenzo Lomma e Roberto Muchetti che si sono aggiudicati il “Secondo trofeo di Natale” organizzato dall’Associazione dilettantistica “Madonna delle Grazie” di Termoli. La manifestazione che si è svolta nel bocciodromo adriatico di via Cina ha messo in vetrina tante squadre che si sono date battaglia per un’intera giornata portando in trionfo uno sport che sta assumendo caratteri rilevanti non solo a Termoli ma anche in bassomolise, vista l’ottima affluenza di atleti da Campomarino, San Martino in Pensilis, Guglionesi e Portocannone.

Il trofeo di Natale è servito alla polisportiva termolese per tastare i tanti nuovi atleti che si stanno avvicinando al mondo delle bocce. Non a caso le due primedonne della manifestazione sono salite sul podio : Rosanna Castiello, che ha gareggiato con il veterano Giuseppe Mobilia, è arrivata seconda, sconfitta nella finalissima dai vincitori, e Chiara Morlacchetti invece è giunta terza, ha gareggiato con al fianco Antonio De Cesare, perdendo la semifinale con il duo vincente, Muchetti-Lomma. Ma è stata comunque una festa per il palazzetto delle bocce adibito allo splendore del grande pubblico : «Siamo riusciti ancora a centrare l’obiettivo - ha detto un entusiasta presidente Gianfranco Di Fonso - la soddisfazione e le belle presenze hanno arricchito il nostro bagaglio, il gentil sesso in evidenza con le tante donne che hanno gareggiato e si sono riversate sugli spalti, ma è l’insieme che ci porta la ventata di novità e freschezza, tanti ragazzi in campo che oltre a gareggiare si sono divertiti ritrovandosi e facendo gruppo, non nascondo che fra gli atleti abbiamo tenuto d’occhio più di qualcuno con l’intenzione di coinvolgerli nelle gare regionali». La festa si è spenta solo alle prime luci dell’alba dopo la lunga fase ricreativa e di divertimento fra i soci ed i partecipanti.