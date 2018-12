Il pallino della vittoria, l'Accademia Giancone non tradisce mai

TERMOLI. Continuano a spron battuto le vittorie dell'Accademia Antonio Giancone di biliardo nel campionato interregionale Abruzzo -Molise: ieri sera era in programma a Termoli il derby molisano Termoli-Campobasso, un derby che guardando la classifica testacoda vedeva la squadra termolese in testa alla classifica e il Campobasso all'ultimo posto.

Mai fidarsi però nelle competizioni sportivi e i termolesi evidentemente non si sono affidati e hanno affrontato i cugini campobassani con il piglio e la decisione giusta portando a casa il risultato finale netto con il massimo punteggio di 5-0 e consolidato il primo posto a 20 punti (5 ottenuti ieri).

Il Lanciano A, che comunque deve ancora recuperare una gara e che pare che ieri sera abbia perso 3 -2, aggiunge solo due punti in classifica e lascia il primato al Termoli nella partita che giocava da calendario a Francavilla contro la squadra del "Bar Amigos”.

Un fatto è certo: ad oggi la squadra termolese non finisce di stupire. Ora però arriva la partita che ci dirà molto di più di quanto già non sappiamo: infatti venerdì prossimo i nostri si recheranno a Lanciano nello scontro al vertice pre-natalizio. Che non arrivi una strenna natalizia per loro con qualche ora di anticipo?

Auguri e in bocca al lupo ai nostri alfieri e virtuosi termolesi della stecca:

ASD ACCADEMIA GIANCONE TERMOLI

1 VENITTELLI RAFFAELE Cat. 1a

2 GIORDANO GIOVANNI Cat. 1a

3 CILLA ANTONIO Cat. 1a

4 DI NALLO GIOVANNI Cat. 2a

5 DI TOMMASO PIETRO Cat. 2a

6 GELIDO DIEGO Cat. 3a

7 PIETROPAOLO ANTONIO Cat. 2a

8 FERRERO FORTUNATO Cat. 3a

9 LAVIANO ANTONIO Cat. 3a

10 CICCARELLA EMILIO Cat. 2a

11 FERRETTI NEREO Cat. 1° capitano

12 SICA GIACOMO Cat. 2a

13 CIANCI NICOLO Cat. 2a