Squilli di Trombetta: promossi e rimandati del weekend sportivo

TERMOLI. Squilli di Trombetta: analisi settimanale delle prestazioni sportive delle squadre termolesi nell'ultimo weekend.

Iniziamo questa settimana - e lo stiamo facendo ormai da tre - con il biliardo e la sua ottima rappresentante termolese dell'Asd Accademia Giancone (voto 10 con lode). La lode se la merita tutta perché vincendo 5-0 con i cugini campobassani e approfittando poi della sconfitta del Lanciano A, lo ha scavalcato in classifica ed è da sola al primo posto con 20 punti contro i 17 della formazione abruzzese, ex primatista. Risultati che ormai non stupiscono più, perché la squadra capitanata da Nereo Ferretti e dal presidente Antonio Cilla ormai è una realtà a tutti gli effetti e sicuramente dirà la sua fino alla fine per la vittoria del campionato.

Basket Serie C Silver (voto 9,5): torna a macinare gioco e canestri l’Airino Basket Termoli che espugna anche il campo di Campli; passata indolore la sconfitta casalinga contro il Mosciano, la squadra si era ripresa subito “schiantando” il Chieti e domenica ha violato il campo di Campli con autorità. Per ora solo il Vasto - anche se nel finale di partita - ci ha superato insieme al Mosciano (per un solo punto): la squadra c’è, deve solo stare attenta di più ai dettagli.

Volley Serie C maschile Termoli Pallavolo (voto 9): che siano state solo le prime due in classifica a battere la squadra maschile di pallavolo - anche se di misura - è un fatto, ma per il resto la formazione di Palli ha sempre ben impressionato. Ha vinto e convinto, è in pianta stabile in zona play off e ha tutte le intenzioni a rimanerci. La doppietta della settimana scorsa con la vittoria nel recupero di San Salvo mercoledì e quella di sabato al PalaSabetta contro il Teate volley, ha solo rafforzato la nostra convinzione. Questa squadra è stata costruita con intelligenza e per dare soddisfazioni: fino ad oggi ci sta riuscendo in modo perfetto!

Pallanuoto under 15 "Fabbrica del Nuoto" (voto 8,5): i ragazzini allenati da Rocco Casciotto (voto 8,5), giunti alla seconda vittoria consecutiva nell'ultimo weekend, si sono levati lo sfizio in campo neutro di piegare i cugini della H2o Histonium con il risultato finale di 13 - 11 che lancia la squadra su nella classifica. Bene il lavoro fatto fin qui dalla dirigenza e dai tecnici, il futuro è roseo.

Calcio di Promozione Termoli 2016 (voto 7,5): la squadra termolese torna alla vittoria in casa contro la formazione pugliese del Biccari. Una vittoria utile, ma che non ci può ancora far dire se davvero la squadra sia uscita definitivamente dal tunnel di risultati negativi in cui si era cacciata ultimamente; di sicuro può essere un buon viatico per cercare eventualmente di uscirne al più presto.

Calcio di Eccellenza Città di Termoli (voto 6): il protagonista assoluto che ha portato la squadra termolese alla sconfitta in casa del Sesto Campano ha un solo nome: il pantano del campo di gioco dove difficilmente si è potuto giocare per come era ridotto a causa delle precipitazioni abbattutesi sulla zona; aggiungiamo poi che con l’unico tiro in porta della squadra di casa, si è fatto gol proprio dove c’è l’intersezione tra palo e traversa, in gergo calcistico dove crescono le ragnatele, e dove Capozzi non ci sarebbe mai potuto arrivare. Purtroppo però, di contro, il Città di Termoli non ha fatto o potuto fare nemmeno questo.

Chiudiamo - e ci dispiace ancora una volta - con il Volley Femminile di serie C della Termoli Pallavolo (voto 5). Vorremmo tanto che le ragazze di Mottola uscissero al più presto da questa situazione di precarietà nei risultati: quella di domenica e le prossime due partite, sono di quelle dal pronostico chiuso dove a meno di miracoli non ci sono prospettive per fare punti e il rischio che la zona salvezza diretta si allontani sempre di più, è concreto. Nessuna colpa specifica per loro nell’ultima partita a Lanciano, dove le abruzzesi erano decisamente più forti e hanno rispettato il pronostico. Le prossime due partite con la prima in classifica in casa e con la seconda fuori, non promettono nulla di buono, ma sperare o cercare di mettere loro lo sgambetto, non costa nulla.