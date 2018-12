Vera e propria accademia sul panno verde

TERMOLI. Ormai l'Accademia A. Giancone di biliardo è una bella realtà e non stupisce più per le proprie imprese: nell'ultimo weekend a Lanciano ha giocato contro una delle favorite del torneo, la squadra del Lanciano A, infliggendo un sonoro 4 -1 a domicilio e consolidando la prima posizione in classifica con 24 punti contro i 18 dei lancianesi, ad oggi secondi, ma devono recuperare una partita.

I termolesi ormai sono usciti allo scoperto, sono loro quelli da battere; certo il cammino è ancora lungo e dopo questa fase ci si deve incontrare con i migliori degli altri gironi, per arrivare a Saint Vincent e alle finali. Il percorso è ancora irto di ostacoli e nessuno a Termoli fa voli pindarici, ma che si possa essere felici e pieni di allegria e passare un santo Natale da capo-classifica davanti a squadre blasonate, è una grande goduria che va oltre ogni rosea previsione e allora dall'alto della classifica, buon Natale a tutti e "occhio alla stecca", quella termolese naturalmente!