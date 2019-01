Accademia Giancone di Biliardo campione d'inverno

TERMOLI. Anno nuovo, vita vecchia per l'Accademia Giancone di Biliardo che ha terminato il 2018 vincendo e ha ricominciato l'anno allo stesso modo battendo in casa, anche se di misura con punteggio di 3-2, la squadra molisana dell'Isernia. Con questa vittoria oggi è matematicamente campione d'inverno. Che dire quindi, ormai la squadra termolese è una certezza acclarata e sicuramente non più una sorpresa come poteva sembrare all'inizio. Essa è formata da dei virtuosi della stecca che con umiltà, senza mostrare superficialità, hanno messo in riga tutti gli avversari capitati a tiro, a parte i primi dell'Ortona; la realtà oggi è rappresentata dai quasi 30 punti ottenuti in classifica a dispetto di contendenti più quotati all'inizio.