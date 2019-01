Tornano dopo Natale gli Squilli di Trombetta, promossi e... bocciati

TERMOLI. Torna dopo la pausa natalizia la seguita rubrica "Squilli di Trombetta: analisi dei risultati sportivi delle squadre termolesi nell'ultimo fine settimana" e come l’ultima volta, troviamo in prima posizione l'Accademia Giancone di Biliardo (voto 10) che ha chiuso l'anno vincendo e lo ha riaperto facendo lo stesso; la vittima di turno questa volta è stata la squadra di Isernia battuta di misura 3 -2, una vittoria che ha valso matematicamente il titolo - per ora simbolico - di campione d'inverno. Ormai la squadra termolese è uscita con autorità allo scoperto e se ne sono accorti, loro malgrado, tutti gli avversari aspiranti o presunti tali alla vittoria finale.

Su un gradino più basso, troviamo la Pallavolo Termoli maschile di Serie C (Voto 9,5). La squadra di Mauro Palli continua a vincere e fino ad oggi solo le prime due in classifica sono riuscite a batterla. Sono bastati un paio di nuovi innesti ad inizio stagione e la valorizzazione di alcuni giovani per far quadrare i conti della società. I play off sono ormai a portata di mano e i ragazzi faranno di tutto per non farseli sfuggire di mano.

Calcio di Eccellenza Città di Termoli (Voto 6,5). La squadra aveva la vittoria in mano, ma poi in pieno recupero la decisione da parte di un arbitro apparso incerto e timoroso, di assegnare un rigore, che definire generoso è un eufemismo, ai campani, ha decretato il pareggio di 2 - 2 facendo infuriare e non poco il presidente Castelluccio che a fine partita è partito lancia in resta con una filippica contro la governante arbitrale. Intanto la squadra ha perso due punti preziosi per la zona play off. Che ingiustizia!

Basket di serie C Silver Airino Basket Termoli (Voto 6). Il big match tra le terze in classifica del Teramo a Spicchi e la nostra rappresentante cestistica si è chiuso a favore degli abruzzesi. Si temeva la sindrome del panettone e a soffrirne è stato sicuramente l'Airino che, seppur lottando, alla fine ha dovuto arrendersi ai teramani cedendo momentaneamente la terza piazza. Nulla di irreparabile, ma speriamo non si ripercuota sul morale della squadra. In settimana ci si è messo anche il caso Benediktson “disperso" in Svezia dopo le vacanze natalizie, ma per fortuna il nuovo play guardia Francesco Mirando ha già mostrato grande tenacia! La parola d'ordine è dimenticare il Teramo.

Volley femminile Serie C Termoli Pallavolo (Voto 5,5). Non erano certo le ultime partite prima e post sosta che erano chiamate a vincere le ragazze di Mottola; infatti subito prima di Natale e dopo Capodanno hanno incontrato la terza, la prima e la seconda in classifica e onestamente era chiedere loro troppo perché il valore delle une e quello delle nostre sono sinceramente su poli estremi. Le partite che le termolesi devono cominciare a vincere sono quelle contro le loro parigrado e pariclassifica invertendo la rotta presa nel girone di andata, altrimenti non ci saranno vie d'uscita.

New Entry la squadra della Madonna delle Grazie di Bocce (Voto 5,5 ). La squadra, che partecipa al campionato di Promozione di società di bocce di prima categoria, ha giocato la prima partita di campionato che purtroppo non è andata un granché bene portando a casa una sconfitta per 6 -3 contro il team dell'Avia Campobasso. Perdere un derby non è mai piacevole!

Basket in Carrozzina Fly Sport Molise (voto 5). Apprezzabile l'impegno della squadra, ma nel campionato cadetto di Pallacanestro in Carrozzina ormai gravitano formazioni davvero di ottima caratura e la compagine termolese, pur con piglio e carattere, alla fine non può reggere il confronto impari.

Chiudiamo con il calcio di Promozione Termoli 2016 (voto 5-). Quello di domenica era uno scontro diretto per evitare l'avvicinarsi dello spettro dei play out tra la squadra termolese e l'Aurora Ururi, ma i giallorossi ospiti alla fine si sono imposti per 0 - 1 inguaiando non poco i nostri. Qualche margine di sicurezza c'è ancora, ma se non si esce da questa situazione tutto diventa più difficile.