Bocce, i risultati e le classifiche della seconda giornata di campionato

CAMPOBASSO. Proseguono i campionati di società nelle bocciofile molisane. Nell’ultimo fine settimana si è disputata la seconda giornata.

Nella Prima Categoria (squadre formate da atleti di categoria A) si è registrata la vittoria della Madonna delle Grazie Termoli, che, riscattando il ko della giornata d’esordio sulle corsie da gioco dell’Avis Campobasso, ha battuto a domicilio per 6-2 la Bocciofila Monforte.

Nella Terza Categoria (squadre composte da giocatori di C), il Bocciodromo Comunale Campobasso ha superato la Frosolonese per 5-3, mentre l’Avis Campobasso ha espugnato, nel derby cittadino, i campi da gioco della Monforte, imponendosi per 7-1.

Le classifiche – Prima Categoria: Madonna delle Grazie Termoli e Avis Campobasso 3; Monforte Campobasso 0. Terza Categoria girone provincia Campobasso: Avis Campobasso e La Rocca Oratino 3; Monforte Campobasso 0. Terza Categoria girone provincia Isernia: Bocciodromo Comunale Campobasso 3; Frosolonese e Il Laghetto Venafro 1.

Terza giornata (sabato 26 gennaio 2019 ore 15,30) - Prima Categoria: Monforte Campobasso – Avis Campobasso. Riposerà Madonna delle Grazie Termoli. Terza Categoria girone provincia Campobasso: La Rocca Oratino – Monforte Campobasso. Riposa Avis Campobasso. Terza Categoria girone provincia Isernia: Il Laghetto Venafro – Bocciodromo Comunale Campobasso (a Castelpetroso). Riposa Frosolonese.