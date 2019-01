Bocce, proseguono le fasi regionali dei campionati di società

CAMPOBASSO. Proseguono le fasi regionali dei Campionati di Promozione di Società, kermesse che darà il pass prima per le fasi interregionali, poi per le fasi nazionali con le final eight in programma a maggio.

In Prima categoria, in cui sono impegnati gli atleti di A, roboante successo della Monforte Campobasso, che nella stracittadina ha superato i ‘cugini’ dell’Avis per 7-1. Il sestetto di coach Roberto Di Lallo era costretto a vincere dopo il ko sulle corsie da gioco della Madonna delle Grazie Termoli, riaprendo il discorso qualificazione in una competizione nella quale regna un grande equilibrio.

A quota tre punti, dopo il girone d’andata, tutte e tre le squadre al via, che si contenderanno il passaggio del turno nelle prossime tre giornate del torneo. A qualificarsi per il primo dei due turni interregionali contro una squadra campagna sarà solo la prima classificata. Sabato 2 febbraio 2019, a partire dalle 15,30, sui campi della Madonna delle Grazie Termoli, i giallorossi riceveranno l’Avis Campobasso.

In Terza Categoria (team composti da giocatori di C), nel girone della provincia di Campobasso, successo della società La Rocca Oratino per 5-3 sulla Monforte Campobasso. Ha riposato l’Avis Campobasso. In classifica, La Rocca Oratino ha chiuso l’andata con sei punti, tre per l’Avis, zero per la Monforte. Sabato 2 febbraio, alle 15,30, in programma il decisivo match, per la qualificazione alla finale regionale, tra l’Avis Campobasso e La Rocca Oratino.

Nel raggruppamento della provincia di Isernia, pareggio per 4-4 tra Il Laghetto Venafro e il Bocciodromo Comunale Campobasso nel match disputato a Castelpetroso. Ha riposato la Frosolonese. Sabato 2 febbraio, alle 15,30, in programma la prima giornata di ritorno col match tra Il Laghetto Venafro e la Frosolonese, che sarà disputato sulle corsie da gioco dell’ABC Castelpetroso.