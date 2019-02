Biliardo, scontro al vertice della classifica: Accademia Giancone a Ortona

TERMOLI. Inizia oggi il girone di ritorno per la squadra di Biliardo termolese dell'Accademia A.Giancone: si parte alla volta di Ortona che oggi comanda la classifica con 31 punti, subito seguita dai termolesi con 30, quindi sarà un big match a tutti gli effetti.

Dopo aver condotto alla grande quasi tutto il girone di andata, la formazione termolese ha come di fatto smarrito la condizione ottimale che l'aveva contraddistinta per tutto il girone: dopo le feste natalizie, infatti, ci sono stati due brutti stop.

Oggi inizia il giro di boa e guarda caso si va proprio in casa della prima della classe, quell'Ortona che alla prima di campionato venne a Termoli e vinse quasi facilmente per 4-1 in una gara dove i nostri pagarono più del risultato stesso, lo scotto del noviziato. Dopo quella sconfitta però iniziò una cavalcata esaltante che ha fatto diventare l'Accademia Giancone la favorita numero uno per la vittoria finale almeno fino a due settimane fa quando è arrivata la prima sconfitta a Miglianico e subito dopo, sempre in trasferta, a Villamagna facendo perdere ai nostri il primo posto. Questa sera, anche se difficilissima, sarà l'occasione per un pronto riscatto e per riprendere la leadership in classifica.