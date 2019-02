Sitting Volley, due molisani convocati per il torneo di qualificazione Copyright: campobassoweb.it

CAMPOBASSO. Concluso il collegiale di Montesilvano (PE), è stata diramata la lista degli undici azzurri che parteciperanno al Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di Sitting Volley in programma a Porec in Croazia dal 21 a 24 febbraio.

Tra i convocati, il Tecnico Federale della Nazionale Maschile Emanuele Fracascia ha scelto anche gli atleti molisani Emanuele Di Ielsi dell'Asd Termoli Pallavolo e Francesco Cornacchione dell'Asd Nuova Pallavolo Campobasso.

Per completare la preparazione in vista dell'importante appuntamento stagionale sarà svolto a Milano presso il Centro Pavesi Fipav un ulteriore collegiale dal 15 al 18 febbraio. La mattina del giorno seguente è fissata la partenza per la Croazia.

La delegazione azzurra sarà composta dal consigliere federale Guido Pasciari, dal responsabile del settore Stefano Sciascia, dal tecnico Emanuele Fracascia, dal suo vice Fabio Conte. Completeranno lo staff il preparatore fisico Glauco Ranocchi, la fisioterapista Antonella Iemma e il team manager Massimo Beretta.

Al Torneo di Qualificazione parteciperanno Italia, Francia, Slovenia, Repubblica Ceca, Turchia, Georgia e Lituania: in palio gli ultimi due slot che consentiranno di disputare la rassegna continentale in Ungheria a Budapest dal 13 al 19 luglio 2019.