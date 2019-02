Squilli di Trombetta: diamo i numeri allo sport termolese

TERMOLI. Qualche giorno di attesa in più del solito per avere gli attesi squilli di Trombetta, per integrare alcuni risultati, ma eccoli pronti: tireranno la volata al prossimo fine settimana.

Bocce Madonna delle Grazie Termoli (voto 9,5). Sarà la squadra che rappresenterà il Molise alla fase interregionale dei Campionati di Promozione di Società di Prima Categoria. Decisiva la vittoria alla Bocciofila Monforte di Campobasso contro i cugini campobassani a cui i termolesi non hanno lasciato scampo (un po’ di sano campanilismo anche con le bocce non guasta mai). Un colpo di gran classe per la formazione guidata da Luigi Vigilante e composta da Stefano Pellicanò, Roberto Mucchetti, Tiziano Mucchetti, Donato Cerci, Luigi Morlacchetti, Gianluca Morlacchetti (appena tornato a giocare nel suo Molise dopo l’esperienza alla Porto di Pescara), Renato Mobilia e Giuseppe Fratangelo.

Basket Giovanile Regionale Asd Molise Basket Young (voto 8,5). Battendo il Venafro 88 -36, i giovani cestisti hanno consolidato il primato in classifica che detengono assieme alla Cestistica Campobasso a dimostrazione che a decidere chi prevarrà tra le due formazioni sarà lo scontro diretto. Questi giovani under 16 hanno tra le loro file degli autentici talenti che sono pronti ad affrontare i campionati dei “grandi”. Con loro l'antica tradizione cestistica termolese è sicuramente in buone mani!

Nel secondo weekend di febbraio, sul podio più alto troviamo ancora il Volley Maschile di serie C Termoli Pallavolo (Voto 9,5). I ragazzi di Mauro Palli sono passati agevolmente anche contro i Vigili del Fuoco dell'Aquila ed ora, grazie anche alla sconfitta di Albe, vedono più vicino il terzo posto. Sabato prossimo però hanno un incontro in casa contro la prima della classe: se otterranno anche in quella occasione un risultato positivo allora sarà a tutti gli effetti considerata una stagione più che positiva. La squadra è compatta e quadrata in tutti i reparti, cosa che ormai abbiamo messo in risalto da tempo. Bisogna ormai andare a raccogliere il prodotto seminato l'estate scorsa. Forza ragazzi!

Calcio di Eccellenza Città di Termoli (Voto 8 ). Bella vittoria nel derby contro il Real Guglionesi, anche se i neroverdi non stanno attraversando un momento favorevole: la trasferta non nascondeva poche insidie, c'è sempre un orgoglio e un campanile da difendere per antiche rivalità sportive. Alla fine è arrivata una vittoria con il classico dei risultati di 0 - 2 che consente alla squadra termolese di inchiodare in modo più saldo la presenza nel gruppo degli spareggi promozione. Speriamo che continui così senza perturbazioni esterne fino alla fine.

Calcio Promozione Termoli 2016 (Voto 7,5). Dopo la manita di sette giorni fa, pronto riscatto dei ragazzi termolesi che hanno seppellito al Cannarsa sotto un poker di reti la Cliternina, fanalino di coda con il risultato finale di 4 - 1 che li allontana per il momento dalla zona calda, anche se sarebbe il caso che terminasse questa altalena di risultati.

Basket Serie C Silver Airino Basket Termoli (Voto 7). Nonostante la sconfitta contro l'inarrestabile Vasto Basket, la squadra ha tenuto testa agli abruzzesi fino alla fine con soli sette punti di distacco finali (65 -72). Purtroppo la differenza tra le due squadre non l'ha fatta il campo, ma la panchina: infatti i vastesi avevano due squadre, una sul parquet e una in panchina e chi entrava al posto di un altro compagno di squadra a volte sembrava anche più forte. Senza naturalmente togliere i meriti dei nostri “panchinari”, senza Marinaro e l'esperienza di Colasurdo, alla fine l’aver tenuto testa a questa corazzata, averla fatta soffrire, regala ai nostri una grande soddisfazione.

Volley femminile di serie C Termoli Pallavolo (Voto 6,5). Bella prestazione delle nostre ragazze a L'Aquila che alla fine - ci sentiamo di dire - sono state defraudate di una vittoria più che meritata solo a causa di una decisione arbitrale che nessuno - noi compresi dell'entourage termolese - ha capito e naturalmente condiviso. Peccato che una delle più belle prestazioni delle nostre ragazze non sia coincisa con una vittoria seppur al tie break; purtroppo questo è il prezzo salato da pagare quando fai parte di un comitato regionale che non è quello di origine e siccome non è la prima volta che ci dobbiamo confrontare con questo tipo di ingiustizie, la cosa non può che indispettire.

Basket in Carrozzina Fly Sport Inail Molise (Voto 6 ). Ancora una sconfitta casalinga, anche se l’avversario era il rullo compressore del Foligno: la cosa che comunque gioca a favore della nostra squadra è che i ragazzi se la sono combattuta fino alla fine e la sconfitta subita è stata di strettissima misura (38 -41) e questo fa ben sperare per il futuro. La serie cadetta resta un campionato difficile e riuscire a portarlo avanti non è impresa da poco e i nostri giocatori e la società, che lo stanno già facendo, sono autori di una impresa di livello.

Biliardo Accademia A. Giancone (Voto 5). Dopo tanti podi meritati, per l’Accademia A. Giancone è un periodo di quelli più critici: sconfitta seccamente a Ortona per 5 -0, è la terza sconfitta consecutiva che li fa scivolare al terzo posto a 29 punti, ma la cosa negativa è che chi li segue è proprio ad un passo da loro. A parziale giustificazione, va detto che dopo le vacanze natalizie, per la squadra è stato un vero e proprio stillicidio; infatti, tra assenze per influenza o per motivi personali, non si è potuta quasi mai schierare la formazione al completo. Questo non è certamente un alibi, ma forse una giustificazione plausibile, anche se quanto di buono fatto fin qui è una certezza indelebile.