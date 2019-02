TERMOLI. E’ ancora viva la memoria di Massimo De Palma, il ragazzo che un tragico incidente stradale in via Madonna delle Grazie portò via quand’era giovanissimo, nel 2001.

A lui è dedicato da ormai 14 anni un memorial di arti marziali incastonato nel trofeo Italia, quest’anno sotto l’egida dell’ente di promozione sportivo riconosciuto dal Coni Msp.

Una manifestazione prossima a diventare maggiorenne, quella del 2020, infatti sarà la 18esima, mentre quest’anno, nel primo weekend di marzo, è la 17esima.

Tappeti allestiti al PalaSabetta, con circa 400 atleti che si daranno battaglia sabato e domenica nel Kung Fu, con discipline come Sanda, Semisanda e Taolu.

La rassegna gode del patrocinio di Comune e Regione Molise e viene organizzata dal maestro Carmine De Palma, che l’ha presentata ufficialmente martedì scorso in sala consiliare, assieme a due arbitri federali e al dipendente dell’ufficio Sport di via Sannitica, Antonio Lanzone.

Un evento di caratura nazionale, che porterà centinaia di persone a Termoli, atleti con i loro seguiti tecnici e personali, che pernotteranno e mangeranno nella nostra città che ormai, dopo 17 anni, conoscono e considerano come un punto di riferimento per via di questa importante gara di combattimenti. Il Memorial Massimo De Palma vuole ricordare un atleta che non c'è più, che ha vestito anch’egli i colori dell'Italia in questa disciplina e vincendo anche molte gare, purtroppo venuto a mancare per un incidente stradale.