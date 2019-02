Ottimi risultati per l’Alfano ai campionati di corsa campestre Copyright: Alfano

TERMOLI. Buona prestazione per le ragazze dell’Istituto Alfano di Termoli ai campionati regionali di corsa campestre che si sono svolti il 27 febbraio a Campochiaro, una manifestazione sportiva indetta da Miur ed organizzata in collaborazione con il Coni, il Cip e le Fsn per incentivare le attività sportive individuali e a squadre favorendo anche l’inclusione.

Seconda nella categoria juniores femminile la studentessa Francesca Amorosa, secondo posto per la squadra femminile juoniores ed un ottimo terzo posto per la squadra allieve.

“Una esperienza importante che valorizza le capacità dei nostri ragazzi e che ci rende orgogliosi del lavoro portato avanti, con non pochi sacrifici, ogni giorno”, ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella.