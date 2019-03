SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dita incrociate per la Dubai World Cup 2019, la corsa di cavalli da 10 milioni di dollari! Andrea Mascolo, nostro compaesano che da anni vive a Dubai e che insieme ad altre 2 persone gestisce una delle più prestigiose scuderie di cavalli da corsa della famiglia reale, ci ha contattato per condividere l’emozione che sta vivendo in questo momento dopo aver vinto lo scorso sabato (9 Marzo) il G1 Maktoum Challenge round 3, corsa da 600.000 dollari con il cavallo di nome Capezzano, diventando così uno dei primi 3 favoriti per la corsa da 10 Milioni di Dollari, la Dubai World Cup che si terrà Sabato 30 Marzo a Meydan, il bellissimo ippodromo di Dubai.

Andrea Mascolo ha così detto: ”E’ un’emozione indescrivibile vincere una corsa così importante ed essere tra i primi favoriti per la Dubai World Cup, soprattutto pensando all’incredibile lavoro che c’è stato dietro per arrivare a questo splendido risultato. Capezzano è arrivato nella nostra scuderia circa un anno fa, cavallo di ottima genealogia, un figlio di Bernardini, uno degli stalloni più pagati al momento in America, ma con grandi problemi caratteriali che purtroppo lo limitavano nelle prestazioni in gara. Un cavallo estremamente nervoso e difficile da montare soprattutto in allenamento dove sprecava inutilmente un sacco di energie galoppando senza controllo all’impazzata come se volesse finire al più presto quel che stava facendo per tornarsene nel suo box al più presto.

A quel punto grazie all’aiuto anche delle strutture all’avanguardia di cui disponiamo in scuderia come piscina, Acqua treadmill, SPA etc e trovando il rider giusto, siamo riusciti piano piano a rendergli il lavoro più piacevole e forse non ci crederete, ma i cavalli sono come le persone, se non sono contenti al lavoro non rendono! Quest’anno Capezzano ha vinto per noi 3 corse consecutive e ora è il favorito per la Dubai World Cup. Dovrà vedersela con cavalli di altissimo livello che arriveranno per l’occasione da ogni parte del mondo, ma confidiamo nelle sue qualità ed ovviamente incrociamo le dita. Un caro abbraccio a tutti dagli Emirati Arabi.”