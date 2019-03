Martina Lonati ancora sul podio: medaglia d'argento negli 800 stile libero

GUGLIONESI. Si è conclusa con risultati straordinari la sezione femminile dei Criteria Nazionali Giovanili di Riccione. La donna copertina è senza dubbio Martina Lonati (juniores 2004) che dopo aver conquistato nella giornata di venerdì una strepitosa medaglia d’oro nei 400 stile con il crono di 4’15”21 che rappresenta anche il tempo limite per i campionati italiani assoluti. Non soddisfatta, la giovane atleta biancorossa, ha messo in bacheca una splendida medaglia d’argento negli 800 stile (8’48”12) con miglioramento del personale di 6”. Un risultato straordinario che conferma la qualità dell’atleta e del lavoro svolto sotto lo sguardo attento del tecnico Giorgio Petrella. Nei 200 stile la Lonati ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto con 2’02”21. Per la portacolori del team biancorosso sono arrivati anche un 19° posto nei 50 stile (26”88) e un 13° nei 100 stile (57”98). “Sono felice di questo risultato – spiega l’atleta dell’H 2 O Sport – sinceramente non mi aspettavo di poter andare così forte. Sono davvero contenta. Per il futuro – continua Lonati – spero di poter fare bene nei campionati italiani assoluti. Lavorerò per questo”.