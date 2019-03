La nuova stella del nuoto: Martina Lonati punta alle Olimpiadi di Tokyo

GUGLIONESI. Ha la gioia negli occhi ed è ancora un po' incredula Martina Lonati, medaglia d’oro e argento agli assoluti juniores di nuoto della Fin.

Le emozioni di Riccione le sente tutte addosso e i suoi occhi le trasmettono.

La sua tenacia, la sua caparbietà hanno fatto sì che quella medaglia d'oro fosse sua, già alla prima giornata di gara.

Una partenza con il botto, a nemmeno 15 anni, li compie il mese prossimo. Un traguardo che sì, lei si era prefissato, ma che non credeva arrivasse subito. Quel podio è stato suo. Una vittoria meritata, strameritata per una ragazzina che ha il nuoto nelle vene, nel cuore, nella mente e nell'anima.

Quella ragazzina che sognava di diventare la Pellegrini, quel sogno potrebbe raggiungerlo. Il mese prossimo, il 6 aprile, tornerà a Riccione e, proprio lì incontrerà i suoi “miti”, gareggerà con loro. Perché a quelle gare, va solamente chi ha ottenuto i suoi risultati. “Mi sento orgogliosa di me stessa e sono emozionata al pensiero di conoscere i più grandi nuotatori”.

Ora il suo sogno, che tutti noi le auguriamo, è quello di partecipare alle Olimpiadi del 2020. Sentire parlare di Guglionesi e del Molise è un orgoglio, che tutti i cittadini guglionesane devono a lei. Una ragazzina che ama questo sport, che mette la sua passione al di sopra di tutto senza rinunciare alla sua vita da adolescente o alla scuola. Ha la media del 9 al liceo classico e, riesce a gestire tutto: dallo studio agli allenamenti e per finire alle gare. Gare così importanti che fanno venire la pelle d'oca.

Si sta riprendendo piano piano dalle intensità e dall’incredulità di esser arrivata prima nella categoria dei 400. Deve ancora realizzare il tutto “non ancora mi capacito di esser arrivata a fare una cosa del genere. È stato un momento emozionante, sia per me sia per le mie amiche che mi sostengono sempre”.

“Sono state giornate intense, oltre che fisicamente anche a livello emotivo. Sono arrivata a Riccione dopo non essermi qualificata l'anno scorso. E, invece, quest'anno ne ho vinte due. Mi sono allenata tutti i giorni. Uscivo da scuola e alle 14 ero in acqua fino alle 18 più o meno. Rientravo a casa e studiavo. Tutti i giorni la stessa cosa”.

Sacrifici. Sacrifici che a lei non pesano “gli atleti in generale, anche non a livello agonistico sono abituati a fare sacrifici e non pesa. Il mio tempo libero ce l'ho, lo trovo”.

Un sogno che diventa realtà, grazie anche al suo allenatore che si è sciolto in un lungo abbraccio, “si è messo a piangere. Non si aspettava una cosa del genere”.

Voleva provarci, e male che vada dire “ci ho provato. Provo ad arrivare almeno tra le prime dieci. Ma poi… una volta in acqua dopo le prime bracciate non so cosa è successo”.

Una spinta che solo l’acqua le ha potuto dare, una forza motrice che l'ha portata sul podio. Una sirenetta che vive per il nuoto, si nutre di nuoto.

Commozione, emozione, voglia di volare ancora più in alto. “Mi allenerò sempre di più per tenere e migliorare questi tempi. Devo prepararmi per Riccione, e poi per Roma, dove si terranno i ‘Sette Colli'” .

Forza Martina! Noi tifiamo tutti per te!