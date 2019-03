«Grazie Martina per aver donato questa gioia a un'intera comunità»

GUGLIONESI. La vittoria di Martina Lonati ai campionati nazionali Fin di Riccione, è una vittoria che tutta Guglionesi sente. Tanti i commenti e le reazioni per questa ragazzina che in ogni gara ci mette passione. Un orgoglio tutto guglionesano che porta un messaggio molto importante. Quello dell’amministrazione comunale che, per l'occasione vuole dedicare a Martina delle semplici ma profonde parole.

L'assessore allo sport Pino Aristotele assieme al sindaco Mario Bellotti, tramite Termolionline, pubblica questo messaggio.

“Lo sport sa regalare emozioni straordinarie. Martina ha regalato a questa collettività una vera e propria lezione di vita, quotidiani fatti di sacrifici, orgoglio, traguardi da raggiungere, che per la sua giovane età siano da stimolo a tanti coetanei smarriti nei social, privi di mete e obiettivi.

Lo sport è un vero insegnamento di vita, si cresce insieme, s'impara a socializzare e a rispettare.

Ha il potere di unire la gente, parla una lingua che tutti capiscono. Nelson Mandela

Martina in vasca si è trasformata in una guerriera, le sue braccia erano ali talmente leggere da portarle alla vittoria.

Vivi con gioia ogni vittoria!

Grazie del tuo sacrificio, del tuo impegno, della tua caparbietà a raggiungere gli obiettivi.

Grazie per aver donato questa gioia a un'intera comunità”.

L'assessore allo sport, Giuseppe Aristotile, il sindaco Mario Bellotti e l'intera amministrazione comunale.