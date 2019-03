Squilli di Trombetta finalmente anche per la post season dell'Airino

TERMOLI. Questa settimana il podio dei migliori lo diamo al Basket giovanile Under 14 e Under 13 della Odontosalute Molise Basket Young (voto 10 e lode). Disputando un importante torneo giovanile le due squadre termolesi si sono guadagnate assieme ai colleghi della Cestistica CB, la possibilità di andare a confrontarsi a livello nazionale con altre realtà della loro categoria a Jesolo a metà maggio. Una possibilità per crescere ancor di più. Un premio al lavoro e ai sacrifici fatti per arrivare a questi risultati.



Calcio Eccellenza Città di Termoli (voto 8,5). La squadra vince e convince nel weekend e rimane in scia della zona play off; ha inoltre trovato un altro bomber che segna, Armango. Avanti così con la speranza che prima della fine, arrivi qualche ottima soddisfazione per dare un po' di colore alla stagione.

Basket Serie C Silver (voto 7,5). Tanto tuonò che alla fine della fase interlocutoria ad orologio è arrivata la prima vittoria contro gli aquilani dove gioca l'ex Termoli, Oriente. La squadra ha ritrovato un certo tono atletico e soprattutto un Marinaro in doppia cifra. Ora tutti concentrati sugli spareggi promozione che inizieranno nei primi dieci giorni di aprile e in quella occasione non sarà più tempo di lancette ed orologi, ma dovrà suonare la sveglia per tutti se si vuol recitare un ruolo da protagonisti.

Biliardo Accademia A.Giancone Termoli (voto 6). Sconfitta di misura 3 - 2 a Lanciano con due punti che non fanno perdere alla squadra la terza posizione in classifica; il Lanciano era accreditato tra i sicuri protagonisti e all'andata a Termoli perse nettamente, quindi quella di venerdì è stata una sconfitta che possiamo definire quasi indolore.

Volley Femminile Serie C Termoli Pallavolo (voto 5,5). Avevamo auspicato una prova bella tosta per le ragazze di Mottola perché contro le pescaresi una vittoria sarebbe valsa oro colato e invece non è arrivata. Purtroppo in diverse occasioni della partita si sono rivisti errori di distrazione e disattenzione. Peccato!

Calcio Promozione Regionale Termoli 2016 (Voto 5). Arriva la sconfitta anche a Baranello che sicuramente non era un impegno abbordabile, solo che a 5 giornate dalla fine se non si cambia il trend, essere risucchiati nella zona rossa seppur oggi lontana sei punti, non è certo impossibile. Speriamo in un rigurgito di carattere che possa finalmente far uscire i ragazzi da questa situazione che ad inizio stagione non era immaginabile.