Volley e calcio sugli scudi: sono squilli di Trombetta

TERMOLI. Analisi dei risultati sportivi nell'ultimo fine settimana delle squadre termolesi

Un fine settimana un po' ridotto per quanto riguarda gli impegni sportivi delle termolesi; ad esempio, il Basket di serie C Silver dell'Airino attende per domenica prossima l'inizio dei play-off.

Il Calcio d'Eccellenza con il Città di Termoli ha chiesto per domenica scorsa il rinvio della gara di Roseto per via della morte del papà del Presidente Castelluccio, al quale esprimiamo le più sentite condoglianze.

Quindi per forza di cose i voti sono in formato di “squilletti“. Il podio importante per questa settimana non può non andare alle due squadre di Volley cittadine sia la Maschile che la Femminile che sabato sono state davvero eccezionali.

Termoli Pallavolo Maschile Serie C Voto 10 e lode. In tempi non sospetti lo avevamo già sostenuto: la squadra di Mauro Palli con alcuni innesti mirati unitamente a quelli già in squadra oltre a valorizzare alcune giovanissime risorse, sarebbe stata una mina vagante del campionato; domenica con la grande vittoria in gara 1 dei play off ha violato il parquet pescarese del Gada Volley, squadra che già nella regular season ebbe modo di conoscere la reale forza dei nostri ragazzi. Domenica hanno solo avuto la conferma di tutto questo e adesso sabato prossimo con la speranza di poter vedere il palazzetto gremito di tifosi, dovranno provare a vincere anche gara 2 e volare così in finale per giocarsi il titolo. Impresa certamente non facile, ma a questo punto tutto è possibile anche se l'avversario si dovesse chiamare Paglieta, squadra che con noi in campionato non ha avuto vita facile.

Termoli Pallavolo Femminile serie C Voto 10. Anche le ragazze del volley si sono rese protagoniste di una grande impresa. La vittoria sul campo difficile della quarta in classifica il Nereto, fa capire due cose: la prima è che se loro giocano come sanno, possono non temere nessuno sul campo e secondo, se riescono a non deconcentrarsi come capita purtroppo ancora troppo spesso, sconfitte come quelle casalinghe di due domeniche fa non hanno ragione di esistere; ora manca un mese e quattro partite per confermarsi alla stregua di Nereto e per poi ottenere la salvezza senza passare per i complicati e pericolosi play out.

Tempi di Play off nel Basket Giovanile Regionale Pallacanestro Molise Basket Young Voto 9. Nell'eterno continuo derby con i cugini dell'Airino Basket, i primi riescono ad imporsi in gara 1 guardando quindi con fiducia alla finale; la squadra ha sicuramente una caratura tecnica maggiore e quindi sul parquet la mette in mostra nella sua interezza.

Basket giovanile Regionale Airino Basket Termoli Voto 6. Hanno perso gara 1 contro i cugini della Pallacanestro Molise Young. Al di là della sconfitta che potrebbe compromettere il cammino degli spareggi - senza mettere in conto qualche attenuante per i molti disagi patiti ultimamente come la notoria storia della chiusura della palestra di Piazza del Papa, gli allenamenti abbastanza complicati e tanto altro - non è tutto da buttare: il loro impegno c’è ed è costante; certo, per battere i cugini almeno sul tasso tecnico ci vuole qualcos’altro, ma mai disperare.

Biliardo Accademia A. Giancone Voto 5,5. Hanno perso un altro derby contro l’Isernia seppur di misura 3 -2 che gli consente comunque di conservare la terza posizione in classifica, tanto da poterci far dire che questa potrebbe essere anche una sconfitta quasi indolore per una stagione che tutto sommato possiamo considerare positiva.

Calcio di Promozione Termoli 2016 Voto 5. Purtroppo una squadra in caduta libera: questa volta una sconfitta di misura sul campo casalingo contro la prima in classifica e quindi ormai i play off sono dietro il loro collo a far sentire il fiato. Le giornate sono ancora molte e solo una inversione di rotta radicale potrebbe farglieli evitare: questa di domenica è la quarta sconfitta consecutiva e nelle ultime quattro prima della fine avrà due partite casalinghe e due in trasferta, ma le squadre che incontrerà sono tutte sopra di loro in classifica, chi di pochi punti e vorrà evitare di essere risucchiata in zona rossa, e chi come il Biccari che nell’ultima giornata è ancora in odore di play off. Il rischio c’è e non è da sottovalutare.