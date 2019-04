TERMOLI. Domenica scorsa, presso la piscina Emmedue Campodipietra, si è svolta una intensa ed entusiasmante manifestazione natatoria, una vera e propria festa del nuoto con la fase finale del "II° Trofeo Scuole Nuoto di Propaganda" Regione Molise.

Questo appuntamento è stato preceduto da due fasi di qualificazioni, la prima svoltasi presso la piscina Emmedue con un totale di 450 ragazzi, mentre nella seconda fase, presso la piscina di Roccavivara località Canneto, erano 400.

Inutile nascondere la grande soddisfazione da parte del responsabile del settore propaganda della Delegazione Regionale Fin Molise, Vincenzo Salome, per la riuscita di tutti e tre gli eventi, sia per la partecipazione delle società sportive coinvolgendo più di 450 atleti, sia per il pubblico numerosissimo sulle tribune dove si sono toccate punte addirittura di oltre 1000 presenze.

"La bellezza di queste manifestazioni oltre alla parte sportiva - racconta Salome - è essere riusciti a trasmettere a tutti i ragazzi il rispetto e l'educazione nei confronti degli avversari facendoli socializzare e nello stesso tempo portandoli ad impegnarsi al massimo per ottenere un buon risultato sportivo attraverso una sana competizione."

In questa manifestazione tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia d'oro per l'impegno senza distinzione; per quanto riguarda le società si è stilata una classifica a punti che ha visto aggiudicarsi per il 2°anno consecutivo la Coppa del" II°Trofeo Scuole Nuoto Propaganda" alla società HidroSport totalizzando 827.10, seguita dall'Atlante Aqua (Chieuti) con punti 321, al terzo posto Swin Academy (Venafro) 320.20, quarto posto Emmedue ( Campobasso) 279.50, quinto posto A.S.D.Nuoto Trigno (Canneto ) 209 e infine al sesto posto La Fabbrica del Nuoto (Termoli) 111.

A premiare le società con targhe e coppe sono stati il Presidente Coni Regionale Molise Guido Cavaliere e il delegato regionale Fin Molise Vittorio D'Astuto. Il ringraziamento personale da parte di Vincenzo Salome va tutti gli interpreti oltre agli atleti, alla famiglia Mascioli proprietaria dell'impianto di Campodipietra e di tutti quelli che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione oltre che al delegato Vittorio D'Astuto.