Principal Race Officer, Domenico Guidotti presiederà la regata di Riva del Garda

TERMOLI. Un'altra affermazione velica da parte di un nostro concittadino, Domenico Guidotti, Ufficiale di regata tesserato con il Circolo della Vela Termoli “Mario Cariello” che è stato nominato dalla Federazione Italiana Vela a presiedere come Principal Race Officer, il Comitato della regata velica monoclasse più numerosa al mondo coordinando il lavoro di 30 giudici provenienti da ogni nazione e 20 assistenti.

Il Meeting del Garda Optimist, che si terrà a Riva del Garda dal 18 al 21 aprile, è sempre più la festa della vela giovanile, con la condivisione di valori legati a natura, sport e territorio. Più di mille gli iscritti, provenienti da 32 Paesi, tra cui per la prima volta anche il Giappone. Al momento la pre-iscrizione di 1028 regatanti, in rappresentanza di 37 nazioni, tra cui le più lontane sono Bahamas, Bermuda, Isole Cayman, Hong Kong, Isole Vergini, Emirati Arabi, USA. La Fraglia Vela Riva - club velico di Riva del Garda che nel 2018 ha festeggiato 90 anni di attività - è orgogliosa di organizzare la 37ª edizione del Meeting del Garda Optimist, evento dedicato alla vela giovanile e in particolare alla classe Optimist, riconosciuto dalla FIV Federazione Italiana Vela e Optimist Italia. La manifestazione è stata certificata Guinness World Record®, per essere la regata monoclasse più numerosa al mondo con 1055 partecipanti effettivi registrati nel 2012 e addirittura superati nelle edizioni successive.

L’appuntamento, come ogni anno, è sul Garda trentino per la settimana di Pasqua e richiama centinaia di baby velisti dai 9 ai 15 anni d’età. La regata potrà essere seguita nelle fasi salienti in tutto il mondo grazie alla diretta streaming, condotta da giornalisti di settore. Guidotti è stato nominato Presidente di comitato al Campionato Italiano classe “Meteor” nel golfo di Napoli e al Campionato Italiano giovanile “doppi” nelle acque di Bari lo scorso settembre.