TERMOLI. La diffusione dello sport in Italia.

Lo sport, attività tanto importante per la persona quanto sottovalutata. I dati mostrano chiaramente che in Italia ed in generale in Europa vi è una diminuzione nella pratica di una qualsiasi attività sportiva. L’età media di inizio è diminuita, così come lo è la pratica attiva. Per le persone più giovani, prendendo il range di età 10-24 che rappresenta il periodo d’istruzione di una persona, la maggiore causa di cessazione di un’attività sportiva è la dichiarata mancanza di tempo. E’ stimato che soltanto un italiano su quattro svolga regolarmente sport, e più al nord che al sud.

In controtendenza però abbiamo un alto numero di persone che ha cominciato a praticare un’attività sportiva dentro le mura di casa. Sono molti i mezzi che oggi permettono questo nuovo approccio verso lo sport: app per smartphone, tapis-roulant, attrezzi vari e così via permettono a chi ha poco tempo a disposizione di effettuare un qualsiasi tipo di esercizio non appena si ha qualche minuti libero senza avere la necessità di spostarsi ( e perdere ulteriore tempo) in una palestra o centro sportivo.

L’Italia nello sport: non solo calcio

Non sono pochi gli sport dove l’Italia può vantare diversi successi. Ovviamente in prima linea abbiamo il calcio, punta di diamante per milioni di appassionati. Il popolo italiano in generale si identifica come una comunità piuttosto sportiva, anche se la pratica reale di una qualsiasi attività viene spesso meno nella quotidianità. Lo sport spesso in italia diviene anche un pretesto sociale piuttosto che di movimento: chi non è mai andato con degli amici in un pub a guardare la partita di calcio della propria squadra preferita?

Dunque è assodato che il primo sport per il paese è il calcio. Successivamente, gli sport più seguiti sono quelli automobilistici, motociclistici e ciclistici. Per quanto riguarda le automobili, queste ultime sono molto seguite e l’italia può vantare grosse prodezze nel campo con case qualI Ferrari e Lancia che hanno vinto importanti competizioni.

Anche nel motociclismo, altro sport seguitissimo in Italia, il paese può vantare diverse eccellenze e prestigiose vittorie. Affiancati a grandi piloti del passato come Masetti ed Agostini, si affiancano i grandi del presente come ad esempio Max Biaggi e Valentino Rossi, detentore di ben nove titoli mondiali.

Il ciclismo invece è praticato per lo più su strada. E’ proprio in Italia che è nata una delle maggiori competizioni legate a questo ambito, il Giro d’Italia, appunto. Il ciclismo è stato tra ottocento e novecento lo sport nazionale più seguito, per poi entrare in crisi negli anni sessanta del novecento a causa delle automobili. Nonostante tutto però resta una disciplina seguita ed apprezzata,nonostante negli ultimi anni ci si è scontrati con alcuni casi eclatanti di doping che hanno causato non pochi problemi alla sua immagine.

L’Italia vanta un’ottima tradizione anche negli sport acquatici, come il nuoto e la pallanuoto. Nel nuoto i primi grandi successi si devono a Novella Calligaris e risalgono agli anni sessanta, divenuta poi campionessa mondiale a Belgrado nel 1973. Restando su una scia tutta femminile, ricordiamo anche i grandi successi di Federica Pellegrini, detentrice di numerose medaglie d’oro e di ben 9 record mondiali in vasca lunga e 2 in vasca corta. Nella pallanuoto la tradizione maschile ha incassato 3 titoli mondiali, 3 europei ed una coppa del mondo.

Sport diffusi ma non praticati: le punte di diamante oltreoceano

Per quanto riguarda gli sport non molto diffusi ma invece molto seguiti in Italia, abbiamo alcune discipline che invece sono molto sviluppate in altri paesi dove magari il calcio non è ai primi posti, ad esempio gli Stati Uniti.

Tra questi abbiamo principalmente l’hockey su ghiaccio, rugby e basket.

L’hockey su ghiaccio arriva a Milano nel 1924 e per grossa parte del tempo il tutto si limiterà ad un duello tra la squadra milanese e quella di Bolzano.

Il Rugby invece si è sviluppato inizialmente in Italia a Torino e Milano. A partire dal 2000 l’Italia fa anche parte di quella competizione che oggi si chiama “Le sei nazioni”. Questa competizione prevedeva all’inizio solo la presenza di 5 protagoniste, alle quali si aggiunse l’Italia nel 2000.

Infine parlando di basket, è senza dubbio lo sport non praticato ma più seguito tra quelli elencati. In Italia sono circa 10 milioni gli appassionati di questa disciplina. Inoltre molto seguiti sono anche gli eventi televisivi, che segnano una massiccia parte di spettatori per i Campionati Europei che si posizionano soltanto per 3 punti percentuale al di sotto della NBA. E’ infatti proprio su questa disciplina “poco comune” che gli italiani non solo scommettono di più ed effettuano non poche ricerche online per reperire informazioni sui pronostici NBA. La NBA infatti resta la competizione di pallacanestro più seguita e si può anche capire perché: la NBA offre una qualità e uno spettacolo senza precedenti, che in Europa nonostante la tecnica e l’agonismo presenti, non si può eguagliare.