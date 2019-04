CAMPOBASSO. Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano, prosegue con impegno l’attività volta alla realizzazione, su tutto il territorio, di progetti nell’ambito degli istituti scolastici regionali. La collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e la Figc si è concretizzato in una serie di attività finalizzate alla promozione della pratica sportiva sana e costruttiva, nonché di iniziative di servizio a supporto degli impegni didattici, con importanti risvolti di carattere sociale. In tale ambito rientrano i Campionati Studenteschi, rivolti alle Scuole Secondarie di II° grado della regione. Nei giorni scorsi a Campobasso, Isernia e Termoli si sono svolte le qualificazioni per le categorie Allievi e Allieve Calcio a 5.

Sono stati 21 gli istituti scolastici che hanno aderito al progetto curato nel dettaglio dalla Delegata all’Attività Scolastica del SGS Molise prof.ssa Teresita Felaco. I ragazzi scesi in campo si sono affrontati in una finale a tre all’italiana che ha coinvolto gli Istituti Pertini, Montini, Cuoco di Campobasso, Fermi Mattei di Isernia e Alfano di Termoli mentre la finale delle ragazze ha visto contrapporsi il Pertini di Campobasso ed il Boccardi di Termoli. L’Istituto Scolastico Pertini di Campobasso ha messo a segno la doppietta, salendo sul gradino più alto del podio in entrambe le categorie Allievi/e. I ragazzi del capoluogo prenderanno parte a Giulianova alla fase conclusiva dei Campionati Studenteschi riservata alle scuole secondarie di II grado di tutto il territorio nazionale.La finale nazionale si svolgerà dal 14 al 18 Maggio prossimi.