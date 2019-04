Trofeo di Pasqua alla bocciofila, vince Rosanna Castiello

TERMOLI. Vince Rosanna Castiello il “Trofeo di Pasqua” organizzato dall’associazione bocciofila “Madonna delle Grazie” di Termoli. La manifestazione giunta alla seconda edizione si è svolta nei rinnovati campi di via Cina con un’ottima rappresentanza e partecipazione di atleti che da poco si sono avvicinati al mondo delle bocce:

«Abbiamo voluto privilegiare i tanti nuovi tesserati che hanno portato freschezza e linfa nuova - ha detto il presidente Gianfranco Di Fonso - dedicando a loro questo secondo trofeo che è riuscito in maniera perfetta sia per l’organizzazione che per il riscontro di atleti, a loro il plauso più bello perché stanno dando un seguito rilevante ai primi incontri; il trofeo di Pasqua rientra nel progetto di crescita che stiamo sviluppando al palazzetto di via Cina, ha vinto una donna che rappresenta anche il cambio radicale che c’è stato negli ultimi anni con l’inserimento, forte e rilevante, del gentil sesso fra i nostri campi. Ai Castiello, che si sono contesi il premio vincente, ma anche a chi si è messo in gioco va un grande abbraccio per la partecipazione affinché si cresca sempre più».

Dunque finalissima fra due fratelli che hanno faticato non poco ad arrivare allo scontro decisivo con atleti che hanno dato il massimo nei quattro campi, ha vinto Rosanna Castiello non nuova a simili exploit, la bionda termolese continua a raccogliere successi e questo è forse quello più importante per giunto in gara singola.

La società Bocciofila Madonna delle Grazie ha premiato tutti i partecipanti con la classica colomba pasquale. Bella la festa di fine torneo con una serata danzante organizzata dalle due associazioni che animano via Cina: il centro sociale e la bocciofila Madonna delle Grazie. Durante la serata rilevante la presenza del primo cittadino Angelo Sbrocca, vicinissimo e grande sostenitore del mondo bocciofilo, che ha ringraziato per il gran lavoro svolto la Madonna delle Grazie. Il presidente Di Fonso è proiettato verso l’organizzazione di una prossima manifestazione in programma con l’avvento del caldo.