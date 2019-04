TERMOLI. Un buon numero di atleti erano impegnati questo week end in diverse competizioni svoltesi a San Giovanni Rotondo, a Padova, a Vasto, a Sarnico, a Campobasso: tutte gare abbastanza impegnative ma nonostante questo i nostri alfieri sono riusciti a portare a casa ottimi risultati che impreziosiscono il loro impegno e il lavoro negli allenamenti portato avanti in questi primi mesi dell'anno.

A Padova nella edizione annuale della "Padova Marathon" il nostro atleta Marino De Filippis anche quest'anno porta a termine sotto una fastidiosa pioggia battente la regina delle competizioni podistiche terminando i 42 km e 195 metri in 3 ore 28 minuti e 54 secondi, personal best per lui ed enorme soddisfazione per la perfomance ottenuta dopo il duro lavoro in allenamento.

A San Giovanni Rotondo nell'annuale edizione della mezza maratona denominata " Mezza del Santo" ancora una volta Catia Fusoni ribadisce di essere una delle migliori atlete molisane presenti attualmente nel panorama regionale giungendo al traguardo seconda assoluta, prima di categoria con il tempo di 1 ora 38 minuti e 16 secondi, scortata fino agli ultimi metri dall'arrivo dal suo compagno di vita Filippone Marco. 1 ora 40 minuti e 12 secondi per lui e dall'altro nostro atleta Palmieri Eduardo 1 ora 40 minuti e 16 secondi.

A Sarnico invece in provincia di Bergamo Villani Luigi si è cimentato nella " 9° Sarnico Lovere Run" gara sulla distanza dei 25 km e 250 metri, lungo le strade che costeggiano il lago D'Iseo, più di tremila gli atleti iscritti alla gara e per lui un ottimo crono al traguardo con il tempo di 2 ore 14 minuti e 56 secondi. Infine nella vicina Vasto, nello splendido scenario della riserva naturale di Punta Aderci, si è svolta la quarta edizione del "Eco Trail dei Trabocchi" gara sui 12 km con percorsi impervi fatti di sabbia e sterrati competizione nella quale primeggia nella sua categoria il nostro Colonna Roberto con il tempo di 53 minuti e 29 secondi, menzione di merito va anche a Tronca Angelo, quindicesimo di categoria 1 ora esatta per lui.

Vogliamo in ultimo menzionare le buone prestazioni dei nostri atleti più piccoli impegnati sabato 27 aprile in quel di Campobasso nello stadio intitolato al compianto "Nicola Palladino " in diverse gare su pista dando inizio così alla loro stagione agonistica con ottimi risultati, per la soddisfazione dei loro allenatori, prof. Di Bucci Roberto e prof. Mario Monaco, il nostro presidente. Non resta che augurare come al solito buona corsa a tutti.