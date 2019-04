Buona la prima: il Circolo Tennis Termoli parte bene nel campionato di serie D1

TERMOLI. È iniziato a Vasto, per il Circolo Tennis Termoli, il campionato di serie D1 Abruzzo e Molise: come si dice in gergo, buona la prima, in quanto la compagine termolese è andata a battere a domicilio la Promo Tennis Vasto con il risultato complessivo netto di 0-4.

Il girone della squadra termolese comprende, oltre al Promo Vasto, il Campobasso e il Circolo Prati di Pescara e nel prossimo match, tra due domeniche, ci sarà il derby con il capoluogo molisano. La squadra, oltre al punto di forza Mastrangelo, può vantare anche della bravura di altri giocatori dal braccio tennistico efficiente come Bottari, Di Lullo, Di Nardo e Vecchio.

Un plauso va alla dirigenza nella persona del Presidente Guido Paradisi, il Direttore sportivo Maurizio Pangia e naturalmente il maestro Paolo Dell’Acqua.

Di seguito i risultati dei singoli incontri: Mastrangelo vs Vicoli 2-6, 6-3, 6 -2, Di Lullo vs Ciancaglini 1-6 , 6 -1, 6 -1, Bottari vs Torino 6 -1 , 6-1, Doppio: Di Nardo/Vecchio vs Vicoli/Ciancaglini 6- 4 ; 6 -0.