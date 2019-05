TERMOLI. Il trail running è una disciplina che ha conquistato negli ultimi anni molti appassionati della corsa per le sue peculiari caratteristiche che sanno conquistare i veri amanti dello sport. Questo tipo di running, infatti, ha tutti gli ingredienti che lo rendono una vera e propria sfida alla portata dei soli atleti più preparati: quelli che sanno coniugare velocità e potenza senza compromessi.

Per chi si stesse chiedendo cos'è il trail running, ecco una definizione che chiarisce il significato del termine: una specialità del running che si caratterizza per il percorso immerso nella natura e che può interessare diversi ambienti, come la montagna, il bosco o il deserto. A differenza del running classico, il trail running si svolge principalmente su sentieri e mulattiere, limitando al minimo i tratti di percorso asfaltato.

I suoi punti di forza sono: - il rapporto con la natura e l'ambiente paesaggistico che avvolge il corridore; - il running radicale: la vera sfida (tecnica e potenza). I percorsi di trail fanno affrontare pendenze e dislivelli notevoli. I fondi, inoltre, sono molto sconnessi e faticosi da percorrere, puntare tutto sulla velocità non aiuterà le performance di questo sport. E il trail runner esperto lo sa bene: questo stile di corsa richiede il perfetto equilibrio di tecnica e potenza.

- La rottura con la routine: stanchi di correre su fondi asfaltati o sulle abusate piste per il running delle vostre città? È tempo di uscire dalla routine d’allenamento e affrontare i sentieri meno battuti che s’inerpicano sulle montagne e che attraversano epici paesaggi. Ma attenzione alla preparazione: com’è semplice intuire, i percorsi di trail running richiedono all’atleta una preparazione fisica adeguata. I rischi che si corrono sono molteplici e vanno dalle semplici distorsioni delle caviglie alle problematiche legate al sovraccarico funzionale a cui tutta la struttura viene sottoposta a causa delle forti pendenze e del fondo sconnesso che caratterizzano spesso questi tipi di percorsi.

Il molisano Luigi Vetta, originario di Montecilfone, ha deciso di abbracciare questa disciplina faticosa e dura e vorrebbe tanto che cominciassse a prendere piede anche qui dalle nostri parti dove le location per poterla disputare non mancano. È in cerca di nuovi adepti appassionati del Trail Running dopo aver corso l'edizione dell'Abbots Way 2019 Ultratrail Via degli Abati – Pontremoli/Borgo Val di Taro/Bardi/Farini/Coli/Bobbio – 125km/5.500D+ dove tra i cento partecipanti è arrivato 27° impiegandoci 20 h 54'' e tornato poi in Molise, entusiasta di questa esperienza in una competizione tra le più importanti per questa disciplina. A questo proposito, ecco il suo indirizzo mail per eventuali contatti: luigivetta@yahoo.it.