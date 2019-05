TERMOLI. Anche quest'oggi vi proponiamo gli "Squilli di Trombetta" con l'analisi dei risultati sportivi delle squadre termolesi nello scorso fine settimana.

Volley Femminile Serie C Termoli Pallavolo Voto 10. Dopo una stagione altalenante fatta di battute a vuoto e di risultati positivi, alla fine nonostante la poca esperienza dovuta alle ragazze molto giovani in squadra non ancora avvezze a questo tipo di campionati, ma molta grinta messa in campo dalle più scafate, è stato centrato l'obiettivo prefissato ad inizio stagione. Se adesso quindi c'è un progetto per la squadra sulla base di questa esperienza ci si può meglio lavorare; ora però si pensi solo a festeggiare questa conquista ottenuta direttamente senza passare per gli insidiosi play out.

Basket Serie C Silver Voto 9. Dopo la prestazione emozionante di ieri sera in gara 2 con l’Assisi, non possiamo che dare all’Airino un ottimo voto. Poteva essere, come abbiamo detto in sede di presentazione, l’ultima spiaggia per i nostri ragazzi, ma quella bomba da 3 di Silvio Marinaro quasi sul filo di sirena nell’extra time che ci ha fatto toccare quota 100 e vincere di un solo punto su un coriaceo Assisi, è stata un’emozione unica, una manifestazione caratteriale che pensiamo possa incutere un po’ di timore anche negli umbri. Questo risultato ci garantisce ora un quadro psicologico più agevole e sabato prossimo - lo sappiamo - sarà difficilissimo, ma proviamo a dire la stessa frase detta a fine partita ieri sera da Pino Di Lembo, assistente coach del fratello Massimo: ”Non succede, ma se succede?“

Termoli Nuoto voto 9. Ottimi risultati a Serravalle nella Repubblica di San Marino per i nuotatori della Termoli Nuoto dopo aver disputato la tre giorni di gare nel “10° Meeting Squalo Blu“; grande soddisfazione per il responsabile tecnico Luca Barsotti per aver portato in finale tre sue atlete: Maddalena Sferra, Alice Lomastro e la più piccola Chiara Ricci, ma grande piacere anche per i risultati di tutti gli altri atleti, conferma questa della vocazione natatoria termolese.

Atletica Mezza Maratona L’Athletic Club Termoli Voto 9. Ancora successi per alcuni atleti termolesi in terra di Puglia dove hanno disputato la “V edizione della mezza maratona delle Cattedrali“ con partenza da Bisceglie e arrivo a Giovinazzo: l’atleta termolese Andrea Muratore con il tempo di 1 h 21’ 9” è arrivato secondo assoluto. Ottime anche le prestazioni di Marco Di Palma arrivato 30° con un buon tempo. Vincere oltre i confini regionali fa sempre piacere.

Volley Maschile Termoli Pallavolo Voto 5,5. Anche gara 2 persa e stavolta in casa: sapevamo che il Paglieta fosse forte, ma sabato sera il 3 – 0 per loro è stato frutto soprattutto dei molti errori dei nostri di cui gli avversari ne hanno fatto tesoro per costruire a loro favore la vittoria che adesso li porta complessivamente sul 2 –0 e potrebbe così facilitare loro il compito per chiudere il discorso vittoria, in casa, e raggiungere sabato la serie B in gara 3. Ci vorrebbe una grossa prova di carattere dei nostri per riuscire a ritardare questa festa ormai quasi annunciata.

Calcio D’Eccellenza Città di Termoli senza voto. Questo, come potete immaginare, dopo la nuova farsa questa volta al Cannarsa: ci si giustifica dicendo che è servita a far salvare il titolo alla squadra, ma a questo punto più del titolo, quello che fa più male è la perdita della faccia, quella sportiva, da sempre vanto della nostra città. Se c’è qualcosa da salvare, non importa più a nessuno e la parola “fine” è tristemente calata sul glorioso Cannarsa.