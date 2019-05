Alessandro De Luca campione regionale Marathon di mountain bike

TERMOLI. Ancora un grande risultato per il ciclista di mountain bike termolese Alessandro De Luca, che al campionato regionale Marathon di Filignano, con circa 300 partenti, è riuscito a piazzarsi al settimo posto della categoria Open, nonostante fossero in gara tutti i big del Centro-Sud. Come corollario, certo non è poco, è diventato campione regionale Under 23. «Ringrazio l’Isernia bike team – ha dichiarato il 19enne Alessandro De Luca a Termolionline – oggi siamo stati in gara su un percorso accorciato a 50 km, con 1650 metri di dislivello a causa delle condizioni difficili del tracciato, caratterizzato da fango e pietre viscide. Ho cercato di tenere un passo costante essendo la prima volta che affrontavo una gara così a causa della mia ancora giovane età, ma diverse cadute hanno rallentato il mio passo, stringo i denti e riesco a chiudere la gara in 5 ore».