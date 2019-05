TERMOLI. Si è disputata ieri la "Pescara Half Marathon-6^ Maratonina del Mare". Gara podistica di 21 Km che vedeva alla partenza 1033 atleti nonostante le avverse condizioni climatiche. Tra gli atleti di spicco Stefano Ronchetti, triathleta termolese che quest'anno milita nella squadra Pescarese "the Hurricane S. S. D..".

Il nostro portacolori chiudeva la gara in 1h 18' e 04" conquistando un pregevole 9° posto assoluto e 1° di categoria. Stefano sarà impegnato nelle prossime gare di triathlon nella speranza che possa confermare le ottime prestazioni dello scorso anno.

Una famiglia davvero sportiva i Ronchetti, prima con Elisa che primeggiava nonostante la giovanissima età con la bicicletta, ora il fratello Stefano che successi dopo successi sta diventando per la sua disciplina qualcosa più di una valida promessa: qui si parla di podi continui, l'unico rammarico in questo mare di orgoglio termolese, è che questi ragazzi per emergere come sta facendo Stefano devono varcare i confini cittadini e spesso regionali, come è accaduto fino ad oggi anche per altre promesse sportive termolesi.