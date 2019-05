TERMOLI. Si sono svolte ieri due competizioni alle quali hanno preso parte alcuni nostri atleti riportando a casa come accade ormai spesso negli ultimi tempi ottimi risultati per loro e per l'Athletic Club Termoli. A Pescara si è svolta l'annuale edizione della "Pescara Half Marathon-Maratonina del Mare", gara purtroppo condita da condizioni meteo avverse con pioggia battente e clima autunnale che comunque hanno inciso poco sulle buone prestazioni di Sorella Pasquale che chiude i 21 km in 1 ora 28 minuti e 28 secondi, Asiatico Fabrizio al suo personal best in 1 ora 37 minuti e 39 secondi, Di Bona Michele 1 ora 51 minuti e 29 secondi e Giacomodonato Rocco che termina in 2 ore 1 minuto e 57 secondi.

A Campobasso invece sempre in condizioni climatiche che definire primaverili è paradossale si è svolta la " 19° edizione del Trofeo Avis Admo Memorial Carmela Battista e Severino Laudati" terza tappa del Corrisannio 2019 competizione sui 9,8 km che ha visto giungere sul podio di categoria piazzandosi secondo il nostro Colonna Roberto con il tempo di 39 minuti e 41 secondi, invece Tronca Angelo giunge 15° di categoria con il tempo di 42 minuti e 48 secondi. Speriamo di poter continuare nel corso dell'anno ad aggiornarvi sulle splendide performance dei nostri atleti, non resta che augurare come al solito buona corsa a tutti.