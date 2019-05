VASTO. E' partita questa mattina intorno alle 12:30, da piazza Barbacani, la settima tappa del Giro d'Italia, la Vasto-L'Aquila.

In tanti i vastesi a bordo strada ad aspettare la partenza della corsa rosa. Saranno 185 kilometri quelli che percorreranno gli atleti: nelle prime file le maglie di prestigio del Giro, tra queste spiccava quella rosa di Valerio Conti e quella azzurra dell'abruzzese Giulio Ciccone.

A dare il via il sindaco Francesco Menna, l'assessore al Turismo e Sport Carlo della Penna e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

PUNTI E ABBUONI IN PALIO

Durante la tappa ci saranno 13 secondi di abbuono massimo in palio per la classifica generale, 3 al traguardo volante e 10 sul traguardo finale per il primo classificato. Vi sono inoltre 57 punti in palio per la classifica della Maglia Ciclamino (classifica a punti - 670 punti rimasti) e 18 punti per la Maglia Azzurra di miglior scalatore (640 punti rimasti).



MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Valerio Conti (UAE Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da - Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da - Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Giulio Ciccone (Trek - Segafredo)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Giovanni Carboni (Bardiani CSF)

CLASSIFICA GENERALE

1 - Valerio Conti (UAE Team Emirates)

2 - Giovanni Carboni (Bardiani CSF) a 1'41"

3 - Nans Peters (AG2R La Mondiale) a 2'09"

GUARDA IL VIDEO: