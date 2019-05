TERMOLI. La stampa specializzata ha definito l’evento come epico, poiché il Campionato italiano junior di motocross che si è disputato a Montevarchi nel fine settimana sotto una pioggia torrenziale è stato davvero duro.

L’ha ammesso anche l’enfant prodige della specialità termolese, il 12enne Andrea De Luca. Due giorni sono stati caratterizzati dalla pioggia che ha reso la pista un vero inferno, ma il molisano Andrea De Luca riesce a partire due volte nelle prime posizioni per poi condurre fino al traguardo con una guida attenta e tecnica strappando un ottimo 6° posto di giornata.

Recita xoffroad.dueruote.it, «Al Miravalle di Montevarchi (AR) si è vissuto un fine settimana da “epica del motocross”, con due giorni di pioggia praticamente incessante, a tratti anche violenta, ed un comportamento incredibilmente professionale da parte dei giovanissimi protagonisti del tricolore junior. Eccellente anche il modo in cui ha reagito all’emergenza l’intero staff (Off Road Pro Racing, Moto Club Brilli Peri e gruppo di lavoro Federmoto) e la risposta del tracciato, mai impraticabile; questi due elementi hanno consentito di condurre in porto una manifestazione molto impegnativa e a forte rischio di annullamento.

Azzeccatissima infine la scelta di dividere il programma tra sabato e domenica, anticipando al primo giorno Gara 1: tutte le categorie, fatta eccezione per i Debuttanti, tenuti prudenzialmente “a riposo” la domenica, hanno potuto così disputare le due manche e concludere nel modo migliore la fase selettiva, in vista della semifinale di Faenza del 9 giugno».