TERMOLI. Siamo andati a trovare nel suo eremo di via Adige a Termoli l'amico di vecchia data e sportivo a tutto tondo Pinuccio Caruso, un uomo di soli 56 anni che ad un certo punto della sua vita si è guardato allo specchio e si è detto: "È arrivato il momento di darsi una regolata soprattutto fisica anche per vivere una vita in salute senza rischi eccessivi."

Prende così la decisione di avvicinarsi a degli amici i quali assieme ad una società si sobbarcano ogni giorno diversi chilometri correndo a piedi e comincia anche lui a macinare pochi chilometri alla volta graduatamente; piano piano ci prende sempre più gusto e il contachilometri comincia ad accarezzare le corse più lunghe, dalle mezze maratone di 21 km a quelle oltre i 40 km fino ad arrivare ad oggi a percorrere una delle corse più massacranti e faticose d'Italia quella definita "del passatore" di 100 km che va da Firenze a Faenza, una corsa per uomini duri che si corre dal pomeriggio per tutta la notte e si arriva, per chi va più forte, all'alba del giorno dopo. In questa corsa ci sono situazioni strutturali davvero faticose: si sale addirittura per arrivare ad 800 mt di altitudine, si soffre il freddo della notte e delle possibili intemperie climatiche.

Il nostro Pinuccio ha appena corso per la terza volta questa terribile corsa per una società pescarese che lo ha sostenuto in tutto e per tutto. Egli è, come dicevamo, uno sportivo che pratica diverse discipline come la Kick Boxing, la Mountain Bike, sollevamento pesi e lo spinning.

Nella sua casa ha montato una piccola palestra attrezzata di tutto punto con i tanti trofei e medaglie conquistate negli anni e le diverse foto che ricordano le sue tante partecipazioni agli eventi a cui Pino ha partecipato ottenendo successi personali importanti che non vogliono dire vittorie di gare poiché, come dice lui, "per me non è importante vincere, ma gareggiare per il piacere e la passione di farlo, per essere felice interiormente e in sintonia con il mio corpo, lo stare bene per capire che il proprio fisico approva l'impegno profuso. Queste sono le soddisfazioni - piccole o grandi che siano - della vita, questo è quello che molti dovrebbero fare: sport allo stato puro che può essere divertente anche senza arrivare ossessivamente primi ad una gara.