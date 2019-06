Finali nazionali Giovanissimi calcio a 5, quarto posto per il San Martino calcio 511

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una grande soddisfazione e un impegno premiato che valorizza giovani talenti e apre le porte per nuove esperienze agonistiche e formative. Il San Martino calcio 511 si è classificato quarto, a livello nazionale, nelle finali dei campionati Figc disputate a Forlì-Cesena.

Dopo aver superato le selezioni regionali, battendo i campani del Cerreto Sannita, la squadra di calcio a 5 allenata da mister Verlengia si è fatta valere nella competizione nazionale. La compagine ha perso la finalina contro il Venezia Mestre per il terzo e quarto posto ai rigori, dopo aver dominato per lunghi tratti la partita che è terminata sul punteggio di tre a tre. La “lotteria” dei rigori prevedeva tre tiri per squadra: il San Martino ha preso un palo e una traversa e gli avversari hanno messo a segno due goal su tre.

Un quarto posto che rappresenta, comunque, un ottimo risultato per un evento che ha coinvolto le migliori otto squadre in Italia.