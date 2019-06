TERMOLI. Regata nautica, ma soprattutto una festa sportiva ieri al porto di Termoli: la società Circolo Canottieri Termoli ha organizzato una gara interregionale con la partecipazione oltre ai vogatori della società termolese presieduta da Nico Balice, che assieme ai suoi collaboratori ha davvero fatto le cose in grande, non lasciando nulla al caso.

Sono stati dei perfetti e ospitali padroni di casa, merito riconosciuto dagli "Armi” ospiti tarantini e quelli di Molfetta.

Per quanto riguarda la gara nello specifico, a vincere dopo avvincenti manche, nella categoria donne ha trionfato Taranto, mentre tra i maschi ha primeggiato Termoli e questo è un altro segnale della crescita della disciplina specifica sulla nostra costa; non a caso abbiamo portato anche delle atlete a vestire la maglia azzurra come Giusy De Sanctis e Noemi Carotenuto.