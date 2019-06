TERMOLI. Tanti buoni piazzamenti per la rappresentativa nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso a Saltash (Cornovaglia). A una settimana di distanza dai successi di Aberporth (Galles), nuova esperienza su invito della Cornish Pilot Gig Association, a tre mesi e mezzo dagli Europei che si svolgeranno nuovamente a Corgeno di Vergiate.

Ecco i dodici atleti della rappresentativa Ficsf, accompagnati in Cornovaglia dal presidente federale Marco Mugnani, dal segretario generale Francesco Cianci e dal consigliere Viviana Bruni; tra queste la termolese, la seconda in sette giorni, Noemi Carotenuto (Circolo Canottieri Termoli ): Giovanni Mammarella (Corgeno), Roberto Pusinelli (Porto Ceresio), Simone Barandoni (Giacomelli), Christian Bertesago (Corgeno), Daniele Sbrana (Giacomelli), Philipp Gautsch (Arolo), Chara Marcon (Corgeno), Martina Torregrossa (Corgeno), Carlotta Foroni (Germignaga), Elisabetta Ortino (Palio Taranto), e Valentina Caldarola (Vogatori Taras).

La nostra rappresentante Noemi, come Giusy De Sanctis, si è comportata molto bene nella performance in Cornovaglia. Termoli, grazie a queste due ragazze - ma anche a tutto il movimento che ne gioverà - sta crescendo a vista d'occhio. La federazione, vista l'ascesa della squadra termolese, gioisce per i risultati ottenuti fin qui. Abbiamo ascoltato in questa video intervista Noemi Carotenuto, appena tornata dallo stage Azzurro con il suo presidente Angelo Balice che naturalmente, per questi risultati ottenuti dalle sue ragazze, è al settimo cielo.