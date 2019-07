Ottimo tempo per Adamo Manes alla Lavaredo Ultra Trail

TERMOLI. Soddisfazioni in casa Athletic Club, una cui delegazione ha di recente partecipato con successo a diverse manifestazioni locali e nazionali.

«In questo week end alcuni dei nostri tesserati hanno preso parte ad alcune competizioni svoltesi nella vicina Vasto ed a Casalbordino (gara di 9 Km ) in notturna; tra questi ultimi menzioniamo Sorella Pasquale, Di Palma Marco, Sparvieri Gabriella (seconda di categoria), Mercone Patrizia (terza di categoria), Natalizia Oreste (quarto di categoria), Arcari Claudio, Bonelli Vincenzo, Barone Marco, Morrillo Sergio.

A loro vanno i complimenti di tutta la società per le performance messe in campo, ma un plauso ancor maggiore va fatto al nostro tesserato Manes Adamo che ha concluso la Lavaredo Ultra Trail, gara di 120 km, sì avete capito bene, 120 km, con 5800 metri di dislivello; il tempo medio di chiusura è stato di 23 ore, mentre il nostro Adamo Manes la chiude in 21 ore 30 minuti e 02 secondi...

Un mito, siamo onorati di averlo tra i nostri compagni di corsa. Come al solito non resta che augurare buona corsa a tutti».