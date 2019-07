TERMOLI. Strepitoso weekend di freccette al lido la Playa di Campomarino lido dove sabato 29 e domenica 30 giugno si sono affrontate le migliori squadre della provincia di Campobasso per decretare i campioni provinciali "Fidart" a squadre e per singola categoria. Ecco le classifiche a squadre: serie c 1^ Tilt club Termoli, 2^ house game Santa Croce e 3^ 78 darts team Termoli.

Serie B: 1^ Finalmente Luigini (Onlygames dart termoli) 2^ big house games di Santa Croce, 3^ la compagine arbereshe degli Skanderberg. Per la massima serie 1^ hakuna matata e 2^ 78masterteam.

A conclusione, non potevano mancare dei pubblici ringraziamenti per la stupenda ospitalità e gentilezza dimostrata nei confronti degli organizzatori e tutti i partecipanti all'evento, per i proprietari della location di Campomarino lido Cara e Valerio in particolar modo da parte del delegato Fidart Fabio Conti.