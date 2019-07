Tanti premi per l'Athletic Club Termoli al Memorial Pulla

TERMOLI. Anche quest'anno l'Athletic Club Termoli era presente con diversi atleti della categoria master al "Memorial Pulla", classica competizione sui 9 km che si svolge a Limosano, seconda tappa della "CorriMolise". Andiamo ad elencare le prestazioni dei runners, che come accade spesso, sono riusciti a conquistare posizioni da podio e prestazioni degne di essere menzionate; Colonna Roberto giunge primo di categoria con il tempo di 37 minuti e 38 secondi, Aprile Giovanni 38 minuti 25 secondi, Di Palma Marco 40 minuti 32 secondi Di Blasio Gianni 41 minuti 30 secondi, Pasquale Michelino quarto di categoria 42 minuti 17 secondi, Natalizia Oreste terzo di categoria 43 minuti 37 secondi, Bonelli Vincenzo 45 minuti 48 secondi, Arcari Claudio 45 minuti 49 secondi, Barone Marco 48 minuti 51 secondi.

In campo femminile tutte a premio nelle rispettive categorie, con Sparvieri Gabriella seconda di categoria che chiude la gara con il tempo di 41 minuti e 29 secondi, Mercone Marilena quinta di categoria in 51 minuti e 51 secondi, ed infine Mercone Patrizia terza di categoria in 54 minuti e 30 secondi.

Vogliamo inoltre menzionare le ottime prestazioni ottenute al " 2°Memorial Antonio Ciancarelli " a Scanno dai tesserati dell'Athletic Club Termoli, nonché coppia nella vita, Dambra Michelangelo e Marinelli Grazia, giunti rispettivamente quinto di categoria lui e sesta assoluta nonché terza di categoria lei. Prossimo impegno per molti dei nostri tesserati sarà la prima edizione della "Corriamo Capracotta", competizione organizzata dalla società, anch'essa tappa della " CorriMolise", vi aspettiamo e ci auguriamo di poter vivere insieme una splendida giornata di sport. Buona corsa a tutti.