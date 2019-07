Lorenzo Sarracco ai campionati italiani di salvamento

TERMOLI. Anche in questo 2019 la Termoli Nuoto e il Molise hanno visto i propri colori rappresentati al Campionato Italiano Lifesaving. L'atleta Lorenzo Sarracco ha partecipato, migliorando il tempo personale, alla fase finale del Campionato nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto al Foro Italico di Roma. Un anno impegnativo, questo, per il nostro atleta che ha conseguito la Maturità Scientifica qualche giorno prima dei Campionati Regionali svolti a Bari e a ridosso della prova di Roma. La dedizione al nuoto e allo sport in generale, l'attaccamento alla sua squadra e alla società che l'ha visto sin da piccolo alle prese con l'acqua, i risultati sportivi di questi anni gli hanno permesso di accedere nello scorso autunno alla borsa di studio Coni di Campobasso.

Per Lorenzo si aprono ora le porte dell'Università, il suo amore per il nuoto e il suo forte legame alla Termoli Nuoto e all'impianto de "La Fabbrica del Nuoto" saranno lo sprono per nuovi successi sportivi e personali.

Soddisfazione per i compagni di squadra e per tutta la società Termoli Nuoto.