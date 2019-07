Mario Castelli a nemmeno 9 anni è il più giovane campione regionale under 10 di tennis

TERMOLI. Un campione in erba, nel vero senso del termine, e chissà che un domani non possa ripercorrere le orme di tennisti italiani attualmente impegnati nel circuito Atp e negli Slam come Fognini, Berrettini, Cecchinato e Seppi.

Mario Castelli é il piú giovane campione regionale under 10 di tennis della regione Molise. Il titolo è stato vinto lo scorso 28 giugno e aveva solo 8 anni e 11 mesi.