TERMOLI. Come era nelle previsioni, la coppia Carli - Pazzaglia ha vinto la 10^ edizione del torneo di "Beach Tennis" organizzato presso il Lido Tricheco Beach di Termoli dalla Federazione di Beach Tennis Molise; sin dalle prime battute era apparso chiaro il divario tra la coppia che poi ha vinto e il resto dei partecipanti, eppure qualche strenua resistenza l'hanno anche trovata come nella finalissima contro la coppia Chiodioni/ Benassi, anche se poi a conti fatti i risultati parlano chiaro: 6/2, 6/2.

I due romagnoli - il primo appena trentenne che nel 2017 è stato campione del mondo - hanno incassato il ragguardevole premio che prevedeva un assegno di 3000 euro. Gli avversari nulla hanno potuto contro le splendide giocate dei campioni che davvero hanno entusiasmato i tanti presenti al lido per le splendide acrobazie e le traiettorie che con i loro colpi disegnavano a suon di racchettate.

Insomma una tappa di questo sport che ha deliziato anche chi lo conosce poco, eppure in Molise, a Termoli come a Campobasso crescono a dismisura gli adepti di questa disciplina. Nella nostra città sono state addirittura costruite delle strutture indoor per permettere di giocare e fare campionati anche durante il periodo invernale.