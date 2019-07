TERMOLI. Luigi Coppola bissa il successo del 2018 e si aggiudica il 35° Trofeo ‘Città di Termoli’, gara nazionale a coppie, riservata alle categorie A1, A e B, organizzata dalla Bocciofila Madonna delle Grazie del presidente Gianfranco Di Fonso. Cinquantatré le coppie al via, in rappresentanza di società delle due province molisane, dell’Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Lazio e Veneto.

Il campano Coppola della Monastier Treviso ha vinto la kermesse termolese in coppia con Emiliano Arcadio, all’esordio con la casacca trevigiana, arrivato da pochi giorni dai casertani dell’Ariete di Camigliano.

Il binomio vincitore ha superato, nella finalissima, la coppia delle Fortezze Volanti di Ariano Irpino, composta da Angelo Prebenna, quest’ultimo fresco vincitore del titolo italiano individuale di categoria B, in coppia con Giovanni Lo Calzo.

Terza posizione per Patrice Bianchi e Luigi Di Spalatro del Città di Lanciano, in quarta posizione ancora una coppia delle Fortezze Volanti Ariano Irpino, formata da Raffaele Lo Conte e Natalino Spaccamiglio.

Ai quarti di finale, dopo aver superato il proprio girone eliminatorio, anche Raffaele Buono e Vincenzo Staiano della Libertas Sant'Antonio Salerno (quinti), Nicola Borzillo e Vincenzo Zollo della Ferrini Benevento, Marco Coluzzi e Giovanni Tarantino della Leonardo Da Vinci Roma.

Il direttore di gara è stato Cosimo Iuliano, arbitro nazionale dell'AIAB Campania; gli arbitri di società Aldo Carota e Donato Cercia.

Il Trofeo ‘Città di Termoli’ ha chiuso una intensa due giorni di bocce in riva all’Adriatico, iniziata con il Beach Bocce Tour, l’evento promozionale su scala nazionale della Federbocce, organizzato dalla FIB Molise, dalla Madonna delle Grazie Termoli e dall’Avis Campobasso, e dalla gara nazionale che ha messo in luce importanti riscontri tecnici, soprattutto durante le fasi finali della kermesse.

L’attività agonistica molisana non si ferma: sabato 10 agosto, a partire dalle ore 17, è in programma la 2^ edizione della ‘Vinchiaturo in Notturna’, in occasione della Notte Bianca del centro alle porte di Campobasso. La gara, individuale regionale, è organizzata dalla Bocciofila ‘La Torre’ e, a una settimana dalla scadenza delle iscrizioni, sono già oltre sessanta gli atleti iscritti.