L'Athletic Club Termoli trionfa nella gara podistica «Larino tra i Vicoli»

LARINO. Si è svolta ieri la 12° edizione della corsa podistica denominata "Larino tra i vicoli" gara competitiva sui 7.5 km organizzata nel centro storico della cittadina Frentana. Tappa del circuito "Corri Molise" che ha visto la partecipazione di numerosi atleti rivenienti anche da fuori regione, e l 'Athletic Club Termoli era presente con un nutrito numero di runners del gruppo master dei quali andiamo a menzionare chi tra loro è giunto nelle prime posizioni di categoria ed ha così contribuito a far giungere al primo posto la società adriatica nella classifica generale. Andrea Muratore è il primo portacolori del gruppo termolese a tagliare il traguardo, settimo assoluto secondo di categoria; Vincenzo grassi si piazza terzo di categoria, Gianni Di Blasio secondo di categoria, Colonna Roberto secondo di categoria, Giovanni Aprile quarto di categoria, Oreste Natalizia secondo di categoria, Michelino Pasquale quarto di categoria.

In campo femminile Catia Fusoni giunge seconda assoluta e seconda di categoria, mentre Marilena Mercone seconda di categoria, Roberta Luciani seconda di categoria ed infine Patriza Mercone seconda di categoria. Il prossimo appuntamento delle competizioni nel programma delle gare inserite nel circuito "Corri Molise" sarà domenica prossima 18 Agosto 2019 a Portocannone in occasione della "Quinta Lart e Post" gara organizzata con il patrocinio dell'Athletic Club Termoli, mentre il circuito si concluderà l 31 Agosto a Termoli in occasione della gara notturna del "Secondo Trofeo Svevia". Buona corsa a tutti.