«Lart e Posht», a Portocannone una meravigliosa giornata di sport

PORTOCANNONE. Una meravigliosa giornata di sport ieri a Portocannone in occasione della quinta edizione della "Lart e Posht", competizione podistica di circa 9 km inserita nel circuito Corri Molise splendidamente organizzata dall'Associazione Porto Run 2015 in collaborazione con la società Athletic Club Termoli. Più di duecento i partecipanti che hanno corso nelle diverse gare dalla categoria pulcini, ai ragazzi, ai cadetti ed infine i master, ravvivando così allegramente la piazza e le vie del paese di origini albanesi lungo un percorso curato nei minimi particolari , con diversi ristori e rinfreschi. Menzione di merito va a Catia Fusoni nostra atleta che si aggiudica la competizione femminile con il tempo di 37 minuti e 46 secondi, dimostrando ancora una volta di essere la punta di diamante del nostro rooster.

Andiamo ad elencare i risultati degli atleti che sono giunti a premio e ringraziamo gli altri che invece come al solito hanno contribuito a fare della società quella più rappresentata; il primo nostro portacolori è Vincenzo Grassi undicesimo assoluto , secondo di categoria, segue Sorella Pasquale , quindicesimo assoluto, Dambra Michelangelo, Rocco Mugnano secondo di categoria, Roberto Colonna primo di categoria, Giovanni Aprile, Vincenzo Orlando, Eduardo Palmieri, Marco Filippone, Marco di Palma, Gabriella Sparvieri prima di categoria, Gianni Di Blasio, Antonio Cappiello, Oreste Natalizia secondo di categoria, Donato Ballerino, Vincenzo Bonelli, Marco Barone, Grazia Marinelli seconda di categoria, Sergio Morrillo, Marilena Mercone seconda di categoria, Rocco Giacomodonato, Roberto Manes, Claudio Arcari, Patrizia Mercone terza di categoria. Nelle competizioni riservate ai ragazzi menzioniamo Manes Andrea e Manes Martina che hanno rappresentato la nostra società. In attesa di riprendere l'attività agonistica un ringraziamento va rivolto al nostro presidente prof. Mario Monaco, sperando di vederlo quanto prima di nuovo sui campi di gara, non resta che invitarvi al prossimo appuntamento in calendario nel circuito corri Molise, Il secondo "Trofeo Svevia " in programma il 31/08/2019 a Termoli, gara in notturna , vi aspettiamo. Buona corsa a tutti.