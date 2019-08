Sport e inclusione, tutto pronto a Termoli per la «Festa del mare»

TERMOLI. Il Comitato italiano paralimpico Molise in prima linea nelle iniziative organizzate dall’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo regionale che ha sposato il progetto ‘2019: Anno dello Sport per tutti’ – Sport & Disabilità. Imminente l’evento “Festa del Mare”. L’appuntamento dalle ore 9:00 di venerdì 30 agosto a Termoli, al Circolo Vela ‘Mario Cariello’ di Rio Vivo. Una iniziativa promossa dall’Ansmes in collaborazione anche con l’Amministrazione della cittadina adriatica e con la partecipazione delle Associazioni ASD Deltha Virtus di Termoli, Il Melograno di Larino e l’Olimpia Paideia Sport di Campobasso.

Previste per gli atleti del Cip delle escursioni in mare e dopo la pausa pranzo la consegna degli attestati. “Sarà una bella esperienza per gli aderenti al nostro comitato” – ha spiegato il presidente del Cip Molise Donatella Perrella

Tutti i dettagli della giornata illustrati in occasione della presentazione, a Campobasso, della Delegazione regionale dell’Ansmes, guidata dal vertice Francesco Palladino. L’Associazione, riconosciuta dallo stesso Cip e dal Coni, punta su valori, idee, progetti ed iniziative al fine di diffondere la cultura sportiva, rinsaldando i legami con società, dirigenti e tecnici ed abbattendo indifferenza ed inerzia. Nel contempo, proprio agli enti sportivi e ai tecnici, l’assegnazione di Stelle e Palme. Una benemerenza simbolo di grande valore morale ed impegno.