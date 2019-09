TERMOLI. Grande successo per il secondo Trofeo Svevia svoltosi ieri a Termoli gara in notturna sui 9 km, su un circuito di 1.8 km da ripetersi 5 volte ricavato in pieno centro cittadino.

La gara era la penultima tappa del grand prix Corri Molise e ha visto la partecipazione di più di 250 atleti che hanno preso parte alla gara competitiva e non competitivi; quest'ultima ha visto la partecipazione di numerosi podisti aderenti a due importati associazioni di Diabetici italiani che utilizzano lo sport e l'attività fisica per combattere questa difficile malattia.

In campo maschile trionfa uno dei top runner regionale Ivan Di Mario e in campo femminile Paola Di Tillo taglia per prima il traguardo.