TERMOLI. Presentazione questa mattina nella sala consiliare del Comune di due grossi eventi a conclusione delle manifestazioni dell'estate termolese, come sempre ad introdurre gli eventi, che si terranno nel prossimo fine settimana, l’assessore alla Cultura Michele Barile, al quale giungano le nostre felicitazioni perché proprio nel fine settimana che arriverà lui convolerà a giuste nozze.

Gli eventi sono questi e li ha introdotti l'assessore: "Triathlon Termoli 2 trofeo Avis", manifestazione che già lo scorso anno abbiamo avuto modo di ospitare e di vedere all'opera i tanti atleti che parteciperanno quest'anno domenica 8 settembre.

L'altro evento, sabato 7 e domenica 8, è organizzato dal motoclub “Road Eaters", un motoraduno per la prima volta articolato su due giorni. Voglio a questo punto fare un ringraziamento personale a tutto l'ufficio cultura sempre molto attivo e presente".

Per quanto riguarda la gara di Triathlon ha parlato il delegato regionale Filippo Mancini, "Io sono sempre dell'avviso che gli eventi vanno spalmati nell'arco dell'anno per questo la mia scelta portare l'evento a settembre per fare opportunità di fare continuare a lavorare fuori da un periodo di piena. Un grazie all'Avis che ha creduto in questo evento non molto conosciuto in Molise sport complicato sia per farlo che nell'organizzare. La gara parte con la frazione natatoria seguita da quella in bicicletta per finire a quella runners. 750 mt di nuoto percorso a trapezio, 20 km in bicicletta e 5 di corsa.

Ci saranno 37 società, una arriva addirittura da Catania, ma anche molte dal Nord, addirittura dalle zone dolomitiche, si sfiorano le 200 partecipazioni.

Ci saranno anche 15 donne e con la presenza di chi ha vinto lo scorso anno Valentina Sanfelice, che è felicissima e orgogliosa di venire a Termoli, la partenza è prevista dal Lido le Dune”.

Da Filippo Mancini per il Triathlon, ascoltiamo Federico Giannotti presidente dell'associazione Road Eaters, accompagnato dal suo vice Marco Elefante, che terranno il motoraduno i giorni 7 e 8 settembre sul lungomare Nord tra i lidi Sirena Beach e Alcione, davanti al Blutuff.

Evento rivolto ai Motoclub che fanno attività nazionale, per noi un onore ricevere questa possibilità dalla federazione motociclistica Italiana. Nella giornata di sabato sono previsti dei giri, visitando delle attività locali con il chiaro intento di valorizzare il territorio e la nostra città.

Saremo anche presso l'oleificio Di Vito con degustazione e spiegazioni sulle qualità e proprietà dell’olio.

Sabato pomeriggio anche una visita guidata al borgo antico così facendo, per apprezzare la nostra città. Per quanto riguarda la seconda giornata, domenica, visita cantina San Zenone spiegando come viene prodotto il vino con piccola degustazione di vino e prodotti tipici locali.

Saremo attrezzati per ogni evenienza cercando di seguire quello che dicono le leggi di sicurezza per noi che siamo una piccola associazione facile incappare negli artigli della burocrazia.

Ci sono arrivate richieste su alberghi o dove poter sostare da Taormina Venezia Matera Brindisi. Nella due giorni ci si potrà iscrivere sempre.

L’anno scorso oltre 700 moto presenti, che tradotto in cifre per lacitta significano oltre mille persone che vengono a visitarla. Sabato ci sarà street food valorizzando il nostro territorio: porchetta e pampanella, pizza, il coppo di pesce fritto, pizzica salentina, concerto di Sunset Rock anni 70-80.

Domenica grazie a Cives e Associazioni infermieri volontari faremo una dimostrazione di primo soccorso, su cosa fare in caso di incidenti che purtroppo non vorremmo mai accadessero, però possono succedere».